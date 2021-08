अमिताभ बच्चन की Poetry सुन फैंस की हुई बोलती बंद, 'Chehre' का टाइटल ट्रैक रिलीज

नई दिल्लीः आनंद पंडित (Anand Pandit) की फिल्म ‘चेहरे’ (Chehre) का टाइटल ट्रैक सोमवार (23 अगस्त) को रिलीज हो गया है. अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan), विशाल-शेखर (Vishal and Shekhar) और प्राग फिलहारमोनिक ऑर्केस्ट्रा ने मिलकर एक मास्टरपीस तैयार किया है. फिल्म ‘चेहरे’ के मेकर्स ने कुछ महीने पहले टाइटल ट्रैक का एक शॉर्ट प्रीव्यू शेयर किया था, तब से दर्शक इसके रिलीज का इंतजार कर रहे थे.

फिल्म मेकर्स ने आखिर फैंस की डिमांड पर इसे रिलीज कर दिया है. टाइटल ट्रैक में बिग बी ने दमदार परफॉर्मेंस दी है और प्राग के आर्टिस्टों ने इसे कंपोज किया है. विशाल-शेखर ने इसे अपना म्यूजिकल टच दिया है. बिग बी ने ट्वीट कर गाने के रिलीज की जानकारी दी है. आप भी सुने यह शानदार ट्रैक-

T 4007 – Chehre title track : when words speak volumes .. #ChehreTitleTrack out now: https://t.co/KnJET2TCiO

Watch #Chehre in theatres on 27th August. #FaceTheGame@emraanhashmi @anandpandit63 #RumyJafry @kookievgulati @VishalDadlani @ShekharRavjiani pic.twitter.com/4Ajyk18m5H

