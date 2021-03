Filmfare Awards 2021: बेस्ट एक्टर के खिताब के लिए अजय देवगन, इरफान और सुशांत सिंह के बीच कांटे की टक्कर

66वें फिल्मफेयर अवॉर्ड्स 2021 (Filmfare Awards 2021) के नॉमिनेशन के बारे में पता चल गया है. बेस्ट एक्टर कैटेगरी (Best Actors Nomination) के नॉमिनेशन सामने आ गए हैं. हर साल की तरह यह अवॉर्ड शो उन सितारों को सम्मानित करेगा, जिन्होंने 2020 में स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया है. हालांकि, पिछला वर्ष महामारी के कारण सबसे कठिन सालों में से एक था, लेकिन फिल्म बिरादरी ने अपने फैंस का मनोरंजन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी. फिल्में बड़े स्क्रीन पर रिलीज हुई या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, फिल्मों का जादू दर्शकों पर बना रहा.2020 में ज्यादातर फिल्में ओटीटी पर रिलीज हुईं या फिर 2021 में रिलीज के लिए बढ़ा दी गईं. अजय देवगन की 'तान्हाजी- अनसंग वॉरियर' (Tanhaji – The Unsung Warrior) सही मायनों में बॉक्स ऑफिस की सबसे बड़ी सफलता थी. अजय देवगन ने इसमें एक मराठा योद्धा की भूमिका निभाई थी, जिनके प्रदर्शन को काफी सराहा गया था.इस बीच, 'अंग्रेज़ी मीडियम' (Angrezi Medium) इरफान खान की आखिरी फिल्म साबित हुई. यह फिल्म अप्रैल 2020 में एक्टर के देहांत से पहले रिलीज कर दी गई थी. एक्टर ने इलाज के दौरान इस फिल्म की शूटिंग की थी. वह अपने स्वास्थ्य और महामारी के कारण, फिल्म के प्रचार से दूर रहे थे. इनके अलावा बेस्ट एक्टर के लिए 'दिल बेचारा के दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत नॉमिनेट हुए हैं. यह फिल्म 'द फॉल्ट इन अवर स्टार्स' (The Fault In Our Stars) की रीमेक है. यह फिल्म एक्टर के देहांत के बाद डिज्नी + हॉटस्टार पर स्ट्रीम हुई थी. तब इस फिल्म ने कई रिकॉर्ड तोड़े थे. 2020 में एक्टर की मृत्यु सुर्खियों में बनी रही थी. एक्टर के फैंस बहुत बड़ी संख्या में हैं, जो उनकी जीत की उम्मीद लगाए बैठे हैं. यकीनन, इससे बेस्ट एक्टर कैटेगरी में 3 जबरदस्त एक्टर्स के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी. इनके अलावा, नॉमिनेट होने वाले अन्य एक्टर्स में 'गुलाबो सिताबो' के अमिताभ बच्चन, 'शुभ मंगल ज्यादा सावधान' के आयुष्मान खुराना और 'लूडो' के राजकुमार राव हैं.बेस्ट एक्टर कैटेगरी के लिए नॉमिनेट होने वाले सभी एक्टर्स की जबरदस्त फैन-फॉलोइंग है. 2020 में 'तान्हाजी - द अनसंग वॉरियर' स्पष्ट रूप से बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी फिल्म थी. यह पिछले साल 200 करोड़ रुपये कमाने वाली एकमात्र फिल्म थी. इरफान खान और सुशांत सिंह राजपूत के फैंस भी चाहते हैं कि फिल्मों में उनके प्रभाव को देखते हुए उन्हें चुना जाए. उनकी आखिरी फिल्में यादगार रही हैं. एक बार फिर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की श्रेणी, सभी श्रेणियों में सबसे कठिन बन गई है.