VIDEO: फिल्ममेकर कमल किशोर मिश्रा ने पत्नी को कार से कुचला, CCTV में कैद हुई घटना, मामला दर्ज

मुंबई. ‘भूतियापा’, ‘देहाती डिस्को’ जैसी फिल्मों को प्रोड्यूस कर चुके फिल्ममेकर कमल किशोर मिश्रा पत्नी को कार से कुचलने का आरोप लगा है. इस घटना का वीडियो भी सामने आया है. दरअसल, पत्नी ने कमल को किसी दूसरी महिला के साथ पकड़ लिया था, जिसके बाद यह हादसा हुआ. पुलिस ने बुधवार को कहा कि घटना के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कमल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. वीडियो में कमल की पत्नी को जमीन पर गिरते देखा जा सकता है. घटना 19 अक्टूबर को वेस्ट अंधेरी में एक रिहायशी इमारत के पार्किंग एरिया में हुई थी.

न्यूज एजेंसी एएनआई ने इसका घटना का वीडियो जारी किया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि पार्किंग एरिया में एक महिला कार चलाने वाले को रोकती है. लेकिन वह रुकता नहीं है और कार से पहले उसे टक्कर मारता है. महिला गिर जाती है और फिर कार का अगला पहिला उस पर चढ़ा देता है. इतने में एक शख्स भागते हुए आता है और उस महिला को कार के नीचे से निकालता है.

#WATCH | Case registered against film producer Kamal Kishore Mishra at Amboli PS u/s 279 & 338 of IPC for hitting his wife with a car.She claims after the incident she suffered head injuries.We’re searching for accused. Further investigation underway:Amboli Police

— ANI (@ANI) October 26, 2022