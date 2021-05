सलमान खान की 'राधे' बेचते हुए पकड़े गए शख्स, सिर्फ 50 रुपये में बेच रहे थे भाईजान की मूवी, FIR दर्ज

ईद 2021 (Eid 2021) के मौके पर में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई सलमान खान (Salman Khan) की मोस्टअवेटेड फिल्म 'राधे: योर मोस्ट वांटेड भाई (Radhe Your Most Wanted Bhai)' को फैंस के साथ-साथ क्रिटिक्स से भी मिली-जुली प्रतिक्रिया मिल रही हैं. फिल्म के रिलीज होने के कुछ देर बाद ही फिल्म ऑनलाइन लीक हो गई और यह बताया गया कि कई पायरेटेड वेबसाइट्स पर पूरी फिल्म को स्ट्रीम किया जा रहा है. सलमान के फैंस ने सोशल मीडिया (Social Media) पर कई स्क्रीन शॉट्स शेयर करके ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी, जिसके बाद पाइरेसी को लेकर भी सलमान खान ने सीधे शब्दों में चेतावनी दी थी, अब 3 ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जो राधे को ऑनलाइन 50 रुपये में बेच रहे थे.मेकर्स द्वारा बार-बार चेतावनियां देने के बाद भी जब फिल्म 'राधे: योर मोस्ट वांटेड भाई (Radhe Your Most Wanted Bhai)' की पाइरेसी पर लगाम नहीं लगी तो फिल्म मेकर्स को इसकी तह तक जाने के लिए एक कानूनी टीम को शामिल करना पड़ा. फिल्मफेयर की एक रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने मुंबई साइबर सेल में शिकायत दर्ज की गई, जिसके बाद में पता चला कि एक फेसबुक उपयोगकर्ता व्हाट्सएप के माध्यम से पायरेटेड फाइल को 50 रुपये में बेच रहा था.मेकर्स ने इसके लिए एक फिल्म जाल भी बिछाया, जिसमें पाइरेसी करने वाले शख्स पकड़े गए. दरअसल, सलमान खान फिल्म्स के एक सदस्य ने आरोपी को पकड़ने के लिए खुद राधे फिल्म देखने के लिए ग्राहक बनकर आरोपी से कॉन्टेक्ट किया और फिर रंगे हाथों शख्स को धर दबोचा. इस मामले में आरोपी और उसके दो साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है.केंद्रीय साइबर पुलिस स्टेशन ने सभी आरोपियों के खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और कॉपीराइट अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है.आपको बता दें कि प्रभुदेवा के निर्देशन में दिशा पटानी, जैकी श्रॉफ और रणदीप हुड्डा भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं. यह फिल्म 2017 के कोरियाई एक्शन ड्रामा 'द आउटलॉज' पर आधारित है.