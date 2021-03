Four more shots please! season 3: मुंबई में शुरू हुई शूटिंग, कीर्ति कुल्हारी, सयानी गुप्ता, मानवी गगरू और बानी जे का दिखेगा कमाल

इन दिनों web series का मानों चलन सा चल गया है. अमेजन प्राइम पर 'फोर मोर शॉट्स प्लीज' (Four More Shots Please!) सीरीज आई थी. दर्शकों के बेशुमार प्यार के बाद एक बार फिर इस सीरीज के तीसरे सीजन की वापसी हो रही है. ‘फोर मोर शॉट्स प्लीज’ 2020 का शो मोस्ट पॉपुलर रहा है. एक बार फिर इस वेब सीरीज को लेकर चर्चा जोरों पर है. शो के सीजन 3 (Season) की शूटिंग शुरू हो चुकी है. अब इस शो के नए सीरीज में महिलाओं की जिंदगी से जुड़ी नई कहानी देखने को मिलेगी. इस शो को बेस्ट कॉमेडी सीरीज में इंटरनेशनल एमी 2020 के लिए नॉमिनेट किया गया था.मुंबई में भले ही कोरोना केस बढ़ रहे हों, लेकिन कई फिल्मों और शोज की शूटिंग चल रही है. हालांकि कोविड 19 गाइडलाइन का पूरा ख्याल रखा जा रहा है. वेब सीरीज ‘फोर मोर शॉट्स प्लीज’ के तीसरे सीजन की शूटिंग भी शुरू हो गई है. इस सीरीज में एक बार फिर कीर्ति कुल्हारी, सयानी गुप्ता, मानवी और बानी जे की दोस्ती धमाल मचाती नजर आएगी.तीसरे सीजन की शूटिंग को लेकर मीडिया से बात करते हुए निर्माता प्रीतिश नन्दी ने बताया, ‘शूटिंग शुरू हो चुकी है और सेट पर वापस लौटने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है. कोविड ने हमारी रफ्तार को रोक दिया था, लेकिन अब वापसी अच्छी लग रही है. सेट पर वापस लौटने के बाद अब अपनी अपनी बातों को रखना, कैरेक्टर पर चर्चा करना, पिछले साल की सफलताओं का जश्न मनाना यह सब मुझे घर वापसी जैसा लगता है’. प्रीतिश की मानें तो, मई तक मुंबई में ही सीरीज की शूटिंग चलेगी. इसके बाद देश के अन्य लोकेशन पर शूट करने का फैसला लिया गया है.फोर मोर शॉट्स प्लीज! में महिलाओं की मुश्किलों और जिंदगी को हल्के-फुल्के अंदाज में दिखाया गया है. इस सीरीज का पहला सीजन बेहद हिट हुआ था. इसकी सफलता से उत्साहित होकर मेकर्स ने दूसरा बनाया. इसके बाद अब सीजन थ्री बननी शुरू हो गई है.