कैटरीना कैफ-विक्की कौशल से वरुण धवन-नताशा दलाल तक, पढ़िए ENTERTAINMENT की TOP-5 खबरें

नई दिल्ली. कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) और विक्की कौशल (Vicky Kaushal) ने 9 दिसंबर को अग्नि को साक्षी मानते हुए राजस्थान के सवाई माधोपुर के सिक्स सेंस फोर्ट होटल में 7 फेरे लिए. दोनों की शाही शादी हुई. शादी से पहले दोनों लगभग दो साल तक एक-दूसरे को डेट कर रहे थे. वहीं, विक्की कौशल और कैटरीना कैफ शादी के बाद अपने नए घर में शिफ्ट हो गए हैं. अपने नए घर में कैटरीना ने अपने पति और नए फैमिल मेंबर्स के लिए स्वीट डिश बनाई है, जिसकी एक तस्वीर उन्होंने अपनी इंस्टा स्टोरी पर आज शेयर की थी. (पढ़ें पूरी खबर)

वरुण धवन (Varun Dhawan) और नताशा दलाल (Natasha Dalaal) बॉलीवुड के क्यूट कपल्स में से एक हैं. वे अपनी पर्सनल लाइफ को लाइमलाइट से दूर रखना पसंद करते हैं, लेकिन अब वरुण धवन ने इंस्टाग्राम (Natasha Dalaal Instagram) पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वे डांस करते हुए अपनी पत्नी नताशा दलाल को किस (Varun Dhawan kissing his wife) कर रहे हैं. (पढ़ें पूरी खबर)

आलिया भट्ट (Alia Bhatt) की कोरोना रिपोर्ट जब से निगेटिव आई है, तब से वह लगातार आउटिंग पर नजर आ रही हैं. हाल ही में, वह दिल्ली में अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘ब्रह्मास्त्र’ के मोशन पोस्टर लॉन्च पर नजर आई थीं, जिसकी तस्वीरें अब तक इंटरनेट पर छाई हुई हैं, इस इवेंट में वह अपनी रेड ड्रेस ने कयामत ढाती नजर आई थीं, तो वहीं अब वह अपने दोस्तो के साथ मस्ती करते दिखीं. सोशल मीडिया पर इस वक्त आलिया की लेटेस्ट फोटोज वायरल हो रही हैं. (पढ़ें पूरी खबर)

Dance Meri Rani: डांसिंग क्वीन नोरा फतेही (Nora Fatehi) जल्द ही नए म्यूजिक वीडियो में गुरु रंधावा (Guru Randhawa) के साथ ग्लैमरस अंदाज में नजर आने वाली हैं. अपने नए गाने ‘डांस मेरी रानी’ (Dance Meri Rani) के रिलीज डेट की जानकारी नोरा ने सोशल मीडिया पर कर दी है. इससे पहले नोरा और गुरु ‘नाच मेरी रानी’ गाने में साथ काम कर चुके हैं. अब नए गाने में एक बार फिर साथ आ रहे हैं जिसका नाम ‘डांस मेरी रानी’ रखा है. अपने शानदार डांस मूव्स से दर्शकों को दीवाना बना देनी एक्ट्रेस का इस वीडियो में भी ग्लैमरस अंदाज देखने को मिलेगा इसकी झलक पोस्टर से मिल रही है. (पढ़ें पूरी खबर)

‘Spider-Man No Way Home’ Box Office: स्टूडियो की ‘स्पाइडर मैनः नो वे होम’ (Spider-Man: No Way Home) भारत में 16 दिसंबर को रिलीज हुई, जबकि पूरी दुनियाभर में यह फिल्म आज (17 दिसंबर) को रिलीज हुई है. वहीं, फिल्म ने अपने ही दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर हंगामा मचा दिया है. हॉलीवुड फिल्म ‘स्पाइडर मैनः नो वे होम’ ने भारत में पहले ही दिन रिकॉर्डतोड़ कमाई की है. फिल्म समीक्षक तरण आदर्श ने एक ट्वीट करते हुए फिल्म की पहले दिन की कमाई की जानकारी दी है. (पढ़ें पूरी खबर)

