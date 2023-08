Gadar 2 BO Day 7: ‘गदर 2’ का जारी है बवंडर, 7वें दिन भी की ताबड़तोड़ कमाई, 300 करोड़ क्लब से बस इंच भर है दूर

नई दिल्ली. सनी देओल और अमीषा पटेल की लेटेस्ट फिल्म ‘गदर 2’ ने बॉक्स-ऑफिस पर वाकई गदर मचाया हुआ है. 2001 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘गदर’ की इस सीक्वल फिल्म का जादू दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है. 11अगस्त को रिलीज हुई इस फिल्म ने अपने नाम कई रिकॉर्ड दर्ज कर लिए हैं. अनिल शर्मा के निर्देशन में बनी ‘गदर 2’ 15 अगस्त के मौके पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म के रूप में उभरी है. बॉक्स-ऑफिस पर अक्षय कुमार की ‘OMG 2’ से टकराने के बावजूद ‘तारा सिंह’ की दहाड़ पर कोई असर नहीं पड़ा है.

सनी और अमीषा की इस फिल्म की कमाई पर वीक डेज का भी असर नहीं हुआ है. रिलीज के 7वें दिन भी ‘गदर 2’ की ताबड़तोड़ कमाई जारी है. बीते गुरुवार को 23.28 की जबरदस्त कमाई के साथ ये फिल्म 300 करोड़ क्लब में शानदार एंट्री लेने से बस इंच भर दूर है. ट्रेड एनालिस्ट के मुताबिक आज ये फिल्म 300 करोड़ के मेगा क्लब में शामिल हो सकती है.

11 अगस्त को रिलीज हुई इस फिल्म ने 40.10 करोड़ के जबरदस्त कलेक्शन के साथ शानदार शुरुआत की थी. ओपनिंग के बाद से ही बॉक्स-ऑफिस पर ‘गदर 2’ की तूफानी रफ्तार जारी है. पहले वीकेंड में फिल्म के कलेक्शन में उछाल दर्ज किया गया था जिसके बाद शनिवार को फिल्म ने 43.08 करोड़ की कमाई की.

H-I-S-T-O-R-I-C… #Gadar2 puts up a SENSATIONAL TOTAL in Week 1… Will hit ₹ 300 cr TODAY [second Fri]… Fri 40.10 cr, Sat 43.08 cr, Sun 51.70 cr, Mon 38.70 cr, Tue 55.40 cr, Wed 32.37 cr, Thu 23.28 cr. Total: ₹ 284.63 cr. #India biz.

The #BO performance of #Gadar2 is a… pic.twitter.com/MXb5vqjGE6

— taran adarsh (@taran_adarsh) August 18, 2023