Gadar 2 Release And Review Live Updates: तारा सिंह और सकीना को देखने वालों की थियेटर में भीड़, फिर गदर मचाएगी 'गदर 2'

फिल्म देख रहे दर्शकों ने सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देना भी शुरू कर दिया है. एक यूजर ने फिल्म को इंटरवल के पहले 5 में से 2 रेटिंग दी और इंटरवल के बाद इसे 5 में से 4 रेटिंग दी.

#Gadar2review

👉 (2/5) before interval

👉 (4/5) after intervel#SunnyDeol ll make u whistle, clapp ,& shout more than 3 to 4 times after intermission but yes their is scene to blow u out before interval as well…#manishwadhwa is Good, #utkarshsharma avg.

⭐⭐⭐✨ HIT S.HIT 👍 https://t.co/JNOib8gEH8 pic.twitter.com/51tY0UEf2c

— Ashwini Kumar (@realboxoffice2) August 10, 2023