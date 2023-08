Gadar 2 देख भड़का पाकिस्तान, सनी देओल को दे डाली चेतावनी, हिम्मत है तो तारा सिंह हमारे मुल्क...

मुंबईः बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों गदर 2 का गदर मचा हुआ है. फिल्म सिनेमाघरों में अभी भी दर्शकों की पहली पसंद बनी हुई है. 40 करोड़ से धमाकेदार शुरुआत करने वाली गदर 2 ने अब तक 284 करोड़ की कमाई कर ली है और अब 300 करोड़ क्लब में शामिल होने के लिए तैयार है. सात दिनों में 284 करोड़ कमाने वाली गदर 2 का पाकिस्तान में भी तहलका है. गदरः एक प्रेम कथा में ‘हिंदुस्तान जिंदाबाद’ के नारे लगाने के बाद अब गदर में भी कई जबरदस्त डायलॉग हैं, जिन पर सिनेमाघरों में खूब तालियां भी बजीं और सीटियां भी. इस बीच पाकिस्तान के लोगों के भी गदर 2 पर रिएक्शन आना शुरू हो गए हैं.

गदर 2 में सनी देओल के एक्शन को देखने के बाद पाकिस्तानी दर्शकों ने सनी देओल को एक चैलेंज भी दे दिया है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स को गदर 2 पर रिएक्शन देते देखा जा सकता है. जिसमें शख्स सनी देओल को भारत आने का चैलेंज दे रहा है. हालांकि, इस दौरान वह थोड़ा घबराया हुआ भी दिखाई दे रहा है.

एक तरफ बहुत पहले ही भारत में पाकिस्तानी कलाकारों को बैन किया जा चुका है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में भी कई भारतीय फिल्मों पर बैन लगा दिया जाता है. लेकिन, इसके बाद भी दर्शक बॉलीवुड फिल्में देखने का कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेते हैं. दरअसल, पाकिस्तानी दर्शकों के बीच बॉलीवुड फुल्मों का जबरदस्त क्रेज है. इस वीडियो से भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, कि गदर 2 भी पाकिस्तान में देखी जा रही है. फिल्म ना सिर्फ देखी जा रही है, बल्कि यहां के यूट्यूबर्स ने फिल्म पर अपनी राय शेयर करना भी शुरू कर दिया है.

ऐसा ही एक वीडियो जय नाम के ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया है, जिसमें पाकिस्तानी आवाम को सनी देओल की फिल्म पर रिएक्शन देते देखा जा सकता है. वीडियो में पाकिस्तानी लोगों का फिल्म पर बेहद मजेदार रिएक्शन है. एक शख्स वीडियो में कहता है कि ‘सनी देओल को एक बार पाकिस्तान बुलाया जाना चाहिए और रोजमर्रा के काम कराना चाहिए. जैसे आटा मंगवाना, पानी से भरी बाल्टी उठाना, शक्कर मंगवाना, ताकि वह अपनी ताकत दिखा सकें.’ एक शख्स ने सनी देओल के हथौड़े से लोगों को मारने वाले सीन पर रिएक्शन देते हुए कहा- ‘सनी देओल यहां आएं तो हम बताएं कि यहां का बच्चा भी कितना बहादुर है.’ वहीं एक का कहना था कि सनी देओल को पकड़कर मारना चाहिए, लेकिन अगले ही पल ये भी कह दिया कि बताओ उनसे पंगा लेने की हिम्मत किसमें होगी.

These Pakistani reviews of Gadar is the funniest thing you will watch today pic.twitter.com/L8eZ6x7L73

— Jay (@jaynildave) August 16, 2023