Gadar 2 Twitter Review: 'गदर 2' ने लौटाई सिनेमाघरों की रौनक, सुबह के शोज भी हाउसफुल, पढ़ें पब्लिक रिएक्शन

मुंबईः सनी देओल की गदर 2 सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है, जिसका दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. फिल्म ने एक बार फिर सिनेमाघरों की रौनक लौटा दी है. गदर 2 की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे दर्शकों ने तारा सिंह और सकीना के कमबैक पर रिएक्शन देना भी शुरू कर दिया है. सनी देओल और अमीषा पटेल स्टारर यह फिल्म पहले ही फैन्स के बीच काफी चर्चा में है. एडवांस बुकिंग के दौरान फिल्म ने पहले ही 20 लाख टिकटें बेच ली हैं. ये बात डायरेक्टर अनिल शर्मा ने शेयर की. ऐसे में गदर 2 का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने पहुंचे दर्शकों का फिल्म को लेकर क्या कहना है, आइये जानते हैं.

सबसे पहले तो ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने ही गदर 2 पर अपनी प्रतिक्रिया शेयर की है. उन्होंने फिल्म को उबाऊ और आउटडेटेड बताया है और फिल्म को सिर्फ डेढ़ स्टार दिए हैं. लेकिन, सनी देओल और गदर के फैंस का रिएक्शन इससे कुछ मिलते-जुलते तो कुछ अलग हैं. कई ने जहां 22 साल बाद आए फिल्म के सीक्वल की तारीफ की तो वहीं कुछ ने इसे फिल्म कम और सर्कस ज्यादा बताया है. यानी एडवांस बुकिंग के मामले में तो फिल्म हिट है, लेकिन आने वाले समय में इसके आंकडे़ बदलने के बहुत चांस हैं.

कैसा है पब्लिक रिएक्शन

अनिल शर्मा के निर्देशन में बनी गदर 2 को तरण आदर्श ने डेढ़ स्टार दिए हैं. ट्रेड एनालिस्ट ने फिल्म को असहनीय बताया है उन्होंने फिल्म के डायरेक्शन और परफॉर्मेंस को बेकार बताया है. फिल्म देखकर आए एक अन्य यूजर ने लिखा- ‘अभी गदर 2 देखी. एक फिल्म जो फिल्म जैसी दिखती है, लेकिन उससे ज्यादा एक सर्कस है. मैं निकला गाने के अलावा कुछ अच्छा नहीं है. कहानी, संवाद, पटकथा सब 3rd क्लास, भोजपुरी जैसी है गदर 2.’

