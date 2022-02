Gangubai Kathiawadi का KRK ने दिया REVIEW, बोले- 'पेनकिलर जेब में लेकर बैठा हूं'

संजय लीला भंसाली (Sanjay Leela Bhansali) की जिस फिल्म का इंतजार फैंस को लंबे समय से था आखिरकार वो दिन आ ही गया. फिल्म ‘गंगूबाई काठियावाड़ी (Gangubai Kathiawadi)’ सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है. फिल्म के ट्रेलर रिलीज होने के बाद से फिल्म को लेकर जबरदस्त बज बना हुआ है. ‘गंगूबाई काठियावाड़ी’ को लेकर खुद को सबसे बड़ा क्रिटिक कहने वाले कमाल आर खान (Kamaal R Khan) यानी केआरके (KRK) ने रिव्यू कर फिल्म के बारे में लोगों को सोशल मीडिया पर जानकारी दी है. उन्होंने एक के बाद एक ट्वीट किए और बताया कि फिल्म का फर्स्ट हाफ बिलकुल बेकार हैं.

कमाल आर खान (Kamaal R Khan) यानी केआरके (KRK) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और अक्सर नई फिल्मों का रिव्यू अपने अंदाज में पेश करते हैं. ‘गंगूबाई काठियावाड़ी (Gangubai Kathiawadi)’ का रिव्यू करने से पहले केआरके ने फिल्म को ट्रोल करते हुए ट्वीट किया है.

जेब में पेनकिलर लेकर देखी ‘गंगूबाई काठियावाड़ी’

केआरके ने अपने पहले ट्वीट में लिखा- ‘मेरे कुछ दोस्तों ने ‘गंगूबाई काठियावाड़ी’ देख ली है और उन्होंने मुझे सलाह दी है कि इस फिल्म को देखने जाने से पहले मैं अपने साथ पेन किलर भी रख लूं. अब मैं यह फिल्म देखने जा रहा हूं और मैंने अपनी पॉकेट में दो टेबलेट भी रख ली है.’

वीडियो शेयर कर दिया फर्स्ट हाफ का रिव्यू

इस ट्वीट के कुछ घंटे के बाद केआरके ने फिर ट्वीट किया और वीडियो के जरिए फिल्म के फर्स्ट हाफ के बारे में जानकारी दी. वीडियो की शुरुआत वह रूस-यूक्रेन के युद्ध से करते हैं और कहते हैं, ‘दुनिया भर में जंग का माहौल है और जंग तो आप और हम भी लड़ रहे हैं. केआर के कहते हैं कि मैं ‘गंगूबाई काठियावाड़ी’ देखने गया और मां कसम मैंने फर्स्ट हाफ पूरा देखा. लेकिन दिमाग हिल गया. लेकिन अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं सेकेंड हॉफ देखने के लिए थिएटर के अंदर कैसे जाऊं, क्योंकि सेकेंड हाफ देखना वैसा ही है जैसे रूस-यूक्रेन का युद्ध. मेरे लिए ये एक जंग है, लेकिन मैं ये जंग लड़ने वाला हूं’.

केआरके ने खुद को बताया ईमानदार देशभक्त क्रिटिक

जेब से दवाई का पत्ता निकाल केआरके कहते हैं कि भले 2 नहीं भले मुझे सिरदर्द की 4 गोली खानी पड़े लेकिन मैं फिल्म को देखूंगा. खुद को एक ईमानदार देशभक्त क्रिटिक बताते हुए उन्होंने कहा कि मैं ईमानदारी से फिल्म को देखता हूं और फिर रिव्यू देता हूं, अच्छी होती है तो अच्छी कहता हूं और बुरी होती है तो बुरी कहता हूं. सेकेंड हाफ के लिए मुझे अंदर जाते डर लग रहा है, लेकिन मैं देखने जरूर जाउंगा, भले मैं पागल खाने में भर्ती हो जाऊं.

My review of first half of #GangubaiKathiawadi. pic.twitter.com/h97d3jk48f

— KRK (@kamaalrkhan) February 24, 2022