'फरहान अख्तर थे गौहर खान के क्रश' वाली बात पर भड़कीं एक्ट्रेस, बोली- 'मैं हैरान हूं'

गौहर खान (Gauahar Khan) इन दिनों अपने एक ट्वीट की वजह से सुर्खियों में हैं. दरअसल, एक्ट्रेस ने अपने हालिया पोस्ट के जरिए अपनी भड़ास निकाली हैं. उन्होंने उन अटकलों पर अपना गुस्सा दिखाया है, जिसमें कहा गया है, ‘गौहर खान को फरहान अख्तर पर क्रश था.’ गौहर का ट्वीट वायरल हो चुका है, लोग उनके ट्वीट पर कॉमेंट कर उनका सपोर्ट कर रहे हैं.

आपको याद दिला दें कि अभी हाल ही में गौहर खान (Gauahar Khan) ने बॉलीवुड के न्यू मैरिड कपल फरहान अख्तर (Farhan Akhtar) और शिबानी दांडेकर (Shibani Dandekar) को शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने बताया था कि शिबानी दांडेकर के साथ-साथ उनको भी फरहान पर क्रश था. गौहर ये भी कहा था कि रिएलिटी शो ‘आई कैन डू दैट (I can do That) ’ की सभी फीमेल कंटेस्टेंट्स को फरहान को लाइक करती थीं क्योंकि फरहान इस शो के होस्ट थे. बता दें कि इस शो में शिबानी-गौहर खान साथ-साथ देखी गई थीं.

हालांकि गौहर के इस खुलासे के बाद कुछ मीडिया रिपोर्ट में कुछ अलग दावे के साथ इसे तोड़-मरोड़ कर लिखा गया, जिसे पढ़ने के बाद गौहर खान नाराज हो गईं और एक के बाद एक ट्वीट कर अपनी भड़ास निकालने लगीं.

गौहर ने बताया पूरा सच

गौहर अपने ट्वीट में लिखती हैं- ‘हे भगवान! आप लोग बिल्कुल ऊटपटांग बातें कर रहे हैं. मुझसे एक इंटरव्यू में ये पूछा गया था कि मैं उनकी शादी को लेकर कितनी खुश हूं. मुझसे इस बारे में भी सवाल किया गया था कि क्या मैं आई कैन डू दैट (I can do That) ’ शो के दौरान इनके लिंकअप के बारे में जानकारी थी, क्योंकि हमने शो में एक साथ काम किया था. उन सवालों के जवाब में मैंने ये कहा था कि फरहान उन दिनों सभी लड़कियों के चहेता थे वो हम सब के क्रश थे. ‘

फोटो साभार @GAUAHAR_KHAN/twitter

फोटो साभार @GAUAHAR_KHAN/twitter

गौहर अपने अगले ट्वीट में एंग्री इमोजी और हाथजोड़े इमोजी के साथ लिखती हैं- ‘फरहान हमारे स्टार होस्ट थे. मैं वाकई में फरहान शिबानी की शादी को लेकर खुश हूं. लेकिन कुछ लोग इस सुंदर और खूबसूरत मोमेंट में भी ऐसी ओछी बातें करते हैं. ये बेहद डिस्गस्टिंग, और निम्न स्तर की बातें हैं.. आप से निवेदन हैं कि प्लीज उनके शानदार पलों को यूं ही खराब न करें.

फोटो साभार- @GAUAHAR_KHAN/twitter

गौहर अपने ट्वीट में वार्निंग देते हुए लिखती हैं- ‘शर्म करो, मैं हैरान हूं कि जहां एक तरफ दुनिया में जंग छिड़ा हुआ है, लोग मरते हुए दिख रहे हैं , सब कुछ तबाह हो रहा है, जीने के लिए लोगों की उम्मीदे नहीं बची हैं, चारो तरफ नफरत फैलाई जा रही हैं लेकिन कुछ मीडिया फालतू बातें और फेक खबर करने में खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं.’

