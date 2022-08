God Father Teaser: चिरंजीवी की 'गॉड फादर' के टीजर में हुई सलमान खान की धमाकेदार एंट्री

God Father Teaser: साउथ फिल्मों के मेगास्टार चिरंजीवी (Chiranjeevi) की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘गॉड फादर’ (God Father) का टीजर रिलीज किया जा चुका है. फिल्म का टीजर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है. वहीं, फिल्म के टीजर में बॉलीवुड के ‘दबंग’ सलमान खान की धांसू एंट्री देख फैंस काफी एक्सटाइटेड भी हो गए हैं.

फिल्म के टीजर में सलमान खान खास जगह दी गई है, जिससे साफ पता चलता है कि फिल्म में उनका अहम रोल होगा. वहीं, टीजर में बताया गया है कि फिल्म में चिरंजीवी गॉड फादर के रूप में नजर आने वाले हैं. एक मिनट 33 सेकंड के टीजर ने फैंस का दिल जीत लिया. बता दें, चिरंजीवी की ये फिल्म ‘लुसिफर’ (Licifer) का रीमेक है.

Here goes the #GodfatherTeaser

దసరా పండగ రోజు ‘గాడ్ ఫాదర్’ వస్తున్నాడు.. మీ ప్రేమాభిమానాల కోసం.. https://t.co/wZ6x049WiZ pic.twitter.com/MdpH2jmsB7

— Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) August 21, 2022