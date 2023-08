मुंबई. ‘द फैमिली मैन’ (THE FAMILY MAN) और ‘गो गोवा गोन’ (Go Goa Gone) बनाने वाले डायरेक्टर राज और डीके (Raj and DK) की सीरीज ‘गन्स एंड गुलाब्स’ (GUNS and GULAABS) 2 दिनों से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है. राजकुमार राव स्टारर वेब सीरीज को अच्छा रिव्यू मिला है. आईएमडीबी पर सीरीज को 8.1 रेटिंग मिली है. सतीष कौशिक, आदर्श गौरव, दलकीर सलमान और टीजे भानु स्टारर ये सीरीज 90 के दशक में ले जाती है. जहां बिना फोन और इंटरनेट की दुनिया में पहाड़ों में अफीम का व्यापार करते बदमाशों के बीच एक सीधे लड़के की कहानी है.

ये लड़का शहर के सबसे बड़े डॉन के सबसे खतरनाक अपराधी का बेटा है. लेकिन लड़का अपने पिता की दुनिया में नहीं जाना चाहता और अपनी प्रेमिका के साथ एक आम जिंदगी बिताना चाहता है. लेकिन परिस्थियों का काल मुंह खोलता है और मासूम लड़का अचानक पाने (Wrench) से 2 लोगों की हत्या कर देता है. राज कुमार राव ने इस सीरीज में कमाल का काम किया है. शहर में अफीम का व्यापार होता है जिसके माफिया का किरदार सतीश कौशिक ने निभाया है.

दलकीर सलमान ने एक नारकोटिक्स ऑफिसर के किरदार में कमाल काम किया है. आदर्श और यथार्थ के बीच में डोलता के किरदार पूरी सीरीज में आपको आकर्षित करता है. राजकुमार राव की प्रेमिका का किरदार टीजे भानु ने प्ले किया है. आदर्श गौरव ने सीरीज के आखिरी एपिसोड में लोगों का दिमाग हिला दिया. आदर्श गौरव अपनी शानदार एक्टिंग के लिए पहले भी कई बार तारीफें बटोर चुके हैं.

90’s की दुनिया में ले जाती है सीरीज

राज और डीके के डायरेक्शन का ये जादू है कि लोग कहानी में उलझ जाते हैं. कहानी में डिटेल और बारीक ह्यूमर होता है जो बोर नहीं होने देता. गन्स एंड गुलाब्स सीरीज भी 90 के दशक में ले जाती है. बिना फोन और इंटरनेट की दुनिया, सुनसान सड़कों पर दूर कहीं चमकती पीसीओ की दुकानें. कारों से घूमते लोग, खून से सने हाथ, किडनेपिंग वाली गाड़ियां ये सब इस सीरीज में दिखाया गया है. 90 के दशक में संजय दत्ता का उनके फैन्स के बीच खूब क्रेज था.

ये ऐसा फिल्मी दौर था जब सब हीरो बनना चाहते थे. सीरीज की कहानी में भी ऐसा ही है, सब अपनी कहानी में हीरो बने हैं. इसका दूसरों की कहानियों से टकराव और अजीब सा वर्तमान होता है. अफीम की वैध खेती से कई गुना फसल उगाकर करोड़ों का व्यापार सजता है. यही व्यापार पूरे क्षेत्र में अशांति ला देता है. बंदूकों ड्रग माफियाओं और सरकारी अधिकारियों के बीच यहां ऐसी अपराध दुनिया बनती है जिसके छींटों से कोई दूर नहीं है. सीरीज के किरदार संजय दत्त की तरह अपनी हेयरस्टाइल रखते हैं. तो कोई शाहरुख खान बना अपनी प्रेमिका के लिए सरकारी खजाने से अफीम चुराने के लिए अपनी जान दांव पर लगाने को तैयार है. ये सीरीज आपना दिल खुश कर देगी.

