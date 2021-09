Radhika Apte Birthday Special: प्राइवेट वीडियो लीक से लेकर सीक्रेट शादी तक, राधिका आप्टे से जुड़े हैं ये विवाद

मुंबईः बॉलीवुड एक्ट्रेस राधिका आप्टे (Radhika Apte Birthday) का आज जन्मदिन है. वह आज 36 साल की हो जाएंगी. राधिका अपनी अदाकारी से करोड़ों दिलों पर राज करती हैं. वह अपनी अदाकारी से किरदार में जान डाल देती हैं. उन्होंने ‘पार्च्ड’, ‘मांझी: द माउंटेन मैन’, पैडमैन, ‘द लस्ट स्टोरीज’ और ‘रात अकेली है’ जैसी हिट फिल्में दी हैं.

राधिका (Radhika Apte) का जन्‍म 7 सितंबर 1985 को तमिलनाडु के वेल्लोर में हुआ था. उनके पिता डॉ. चारुददत्त आप्‍टे एक पुणे के एक मशहूर न्‍यूरोसर्जन हैं. राधिका ने हिंदी के साथ-साथ मलयालम, बंगाली, मराठी, तमिल और अंग्रेजी कई फिल्मों में काम किया है. वह अक्सर लीक से हटकर फिल्में करती हैं. वह कमर्शियल सिनेमा और आर्ट सिनेमा में बराबर काम करती हैं. राधिका आप्टे अपने यादगार रोल के जरिए अलग पहचान बना चुकी हैं. वह कई बार कॉन्ट्रोवर्सी में भी रहीं. यहां हम आपको राधिका आप्टे की फिल्मों और उनसे जुड़े विवादों के बारे में बताने जा रहे हैं.

राधिका आप्टे (Radhika Apte Debut) ने साल 2005 आई फिल्म ‘वाह! लाइफ हो तो ऐसी’ से बॉलीवुड में डेब्यू किया था. साल 2016 में आई फिल्म ‘पार्च्ड’ से उनके न्यूड सीन लीक होने पर काफी बवाल हुआ था. वह ट्रोल्स के निशाने पर आ गई थीं.

इससे पहले, साल 2017 में राधिका आप्टे (Radhika Apte Controversy) फिर विवादों में घिरी थीं. राधिका आप्टे की बाथरूम में नहाते हुए सेल्फीज सोशल मीडिया पर लीक हुई थी. राधिका आप्टे ने इस पर रिएक्ट किया था और कहा था कि इस तस्वीर में जो महिला वो उनके जैसे दिखती हैं, लेकिन वह नहीं हैं.

Bollywood actress Radhika Apte recently opened up about her experience of going nude on-screen in Leena Yadav’s ‘Parched’ and about the stressful ordeal of having her ‘nude clip’ leaked on the internet in an interview with a magazine.

