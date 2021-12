हरनाज संधू की जीत पर लारा दत्ता ने किया क्लब में वेलकम, प्रियंका चोपड़ा ने बोलीं- '21 साल बाद घर आया ताज'

हरनाज संधू (Harnaaz Sandhu) ने मिस यूनिवर्स (Miss Universe 2021) का ताज पहन भारत को गौरान्वित किया है. 12 दिसंबर को 70वें मिस यूनिवर्स पेजेंट में हरनाज ने दुनिया भर की 75 से अधिक सुंदरियों को हराकर ब्रह्मांड सुंदरी का खिताब अपने नाम किया. इससे पहले भारत की दो सुंदरियों ने मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में अपनी जीत दर्ज करवाई है. 1994 में सुष्मिता सेन (Sushmita Sen) और सन 2000 में लारा दत्ता (Lara Dutta) ने मिस यूनिवर्स का ताज पहन पूरी दुनिया में भारत का डंका बजा दिया था. लंबे समय बाद फिर मिस यूनिवर्स की क्रॉउन वापसी पर सौंदर्य प्रतियोगिता में जीत दर्ज करवा चुकीं एक्ट्रेस की खुशी का ठिकाना नहीं है. सोशल मीडिया पर जमकर सेलेब्स हरनाज को बधाई दे रहे हैं.

हरनाज संधू को लारा दत्ता ने दी बधाई

21 साल बाद मिस यूनिवर्स का ताज पहनने वाली हरनाज संधू की जीत पर पूर्व मिस यूनिवर्स और फिल्म एक्ट्रेस लारा दत्ता ने ट्विटर पर हरनाज को बधाई देते हुए लिखा ‘हरनाज संधू बधाई, क्लब में आपका स्वागत है. हमने इसके लिए 21 साल लंबा इंतजार किया. आपने हमें गौरान्वित कर दिया’.

हरनाज संधू को प्रियंका चोपड़ा ने दी बधाई

वहीं, मिस वर्ल्ड रह चुकीं और बॉलीवुड-हॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने प्रतियोगिता का वीडियो शेयर कर लिखा ‘और न्यू मिस यूनिवर्स हैं… मिस इंडिया. बधाई हरनाज संधू, 21 साल बाद ताज घर ला रहीं हैं’.

