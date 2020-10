Hathras Case: बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने बेटियों को दी सीख, गुस्से में बॉलीवुड एक्ट्रेस ने कहा-पुराना पापी है ये

#WATCH Incidents like these can be stopped with help of good values, na shashan se na talwar se. All parents should teach their daughters good values. It's only the combination of govt & good values that can make country beautiful: Surendra Singh, BJP MLA from Ballia. #Hathras pic.twitter.com/47AmnGByA3 — ANI UP (@ANINewsUP) October 3, 2020

Teach daughters how to not get raped??? Can he hear himself talk? THIS is the MINDSET that needs to change! Its so messed up! Why can’t they give some sanskaar to their sons??? https://t.co/JXj9Tx6YOe — Kriti Sanon (@kritisanon) October 3, 2020

To Stop rape we need to change the mentality of men like him who blame a woman for rape. We write “A woman was raped” instead of saying “the man raped a woman”.The stigma is always on a woman when it should be on the rapist.Teach this man to respect the womb that bore him first. https://t.co/OoOo50YimY — Farah Khan (@FarahKhanAli) October 3, 2020

उत्तर प्रदेश के हाथरस (Hathras) में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया था. जहां एक दलित युवती के साथ गैंगरेप और फिर उसकी बर्बर हत्या ने पूरे देशवासियों का दिल दहला दिया है. आम से लेकर खास तक हर शख्स दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग कर रहा है. वहीं, हाथरस की घटना के बाद बॉलीवुड (Bollywood) सेलेब्रिटीज ने भी न्याय की मांग की थी. वहीं अब इस केस को लेकर बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह (BJP MLA Surendra Singh) की अजीबो-गरीब टिप्पणी पर लोगों में जबरदस्त गुस्सा देखने को मिल रहा है. सुरेंद्र सिंह ने हाथरस केस को लेकर बात करते हुए बेटियों को ही संस्कार देने की बात कह डाली. वहीं विधायरक के इस बयान पर बॉलीवुड की कई एक्ट्रेसेस ने नाराजगी जाहिर करते हुए प्रतिक्रिया दी है.दरअसल, बीते दिनों विधायक से हाथरस कांड पर पर प्रतिक्रिया मांगी गई थी. सुरेंद्र सिंह ने कहा कि- 'मैं विधायक के साथ एक शिक्षक हूं. ये घटनाएं संस्कार से रुक सकती हैं. शासन और तलवार से रुकने वाली नहीं हैं. सभी माता-पिता का धर्म है कि अपनी जवान बेटी को एक संस्कारिक वातावरण में रहने, चलने और शालीन व्यवहार प्रस्तुत करने का तरीका सिखाएं'.सुरेंद्र सिंह के इस बयान पर कई बॉलीवुड एक्ट्रेसेस ने नाराजगी जाहिर की है. एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने सुरेंद्र सिंह का एक पुराना वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो उन्नाव रेप केस पर बात कर रहे हैं. इस वीडियो को शेयर करते हुए स्वरा ने लिखा- 'ये घटिया आदमी पुराना पापी है. #rapedefender BJP MLA Surendra Singh'-इसके अलावा कृति सेनन ने भी सुरेंद्र सिंह के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा- 'अपनी बेटियों को सिखाओ कैसे रेप नहीं करवाएं??? क्या इन्हें अपनी ही आवाज सुनाई दे रही है? यही माइंडसेट है, जो बदलना चाहिए! ये कितना बिगड़ा हुआ है, ये लोग क्यों अपने बेटों को कुछ संस्कार नहीं देते?'