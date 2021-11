हेमा मालिनी-प्रसून जोशी को 'पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर' अवॉर्ड, IFFI में होंगे सम्मानित

मुंबईः सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने गुरुवार को ऐलान किया कि बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री हेमा मालिनी (Hema Malini) और गीतकार प्रसून जोशी (Prasoon Joshi) को 52वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (International Film Festival Of India) में सम्मानित किया जाएगा. दोनों को आईएफएफआई में ‘इंटरनेशनल फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर (Indain Personalities Of The Year)’ से सम्मानित किया जाएगा.

इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन इस साल 20 से 28 नवंबर के बीच गोवा में किया जाना है, जिसमें हेमा मालिनी और प्रसून जोशी को सम्मानित किया जाएगा. वहीं आईएफएफआई में यह पहली बार होने जा रहा है जब ओटीटी प्लेटफॉर्म भी इसमें भाग लेने वाले हैं.

अवॉर्ड फंक्शन में अमेरिकी फिल्म निर्माता मार्टिन स्कॉर्सेसी और हंगेरियन फिल्म निर्माता इस्तवान स्जाबो को भी सम्मानित किया जाएगा. दोनों को सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से नवाजा जाएगा. इस इवेंट की होस्ट साउथ सिनेमा की जानी-मानी अभिनेत्री समांथा प्रभु होंगी. ANI की रिपोर्ट के मुताबिक समांथा को शो होस्ट करने के लिए इन्वाइट भेजा गया है. अगर ऐसा होता है तो समांथा ऐसी पहली एक्ट्रेस होंगी, जिन्हें IFFI में बतौर स्पीकर इन्वाइट किया गया है.

सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मीडिया से बातचीत में कहा- ‘गोवा में 20 नवंबर से 28 नवंबर के बीच आयोजित होने वाले भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (आईएफएफआई) में हेमा मालिनी और प्रसून जोशी को ‘इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर’ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा.’

सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर IFFI को लेकर किया ऐलान. (फोटो साभारः ANI)

अनुराग ठाकुर ने कहा कि, ‘हेमा मालिनी और प्रसून जोशी ने हिंदी सिनेमा के क्षेत्र में अहम योगदान दिया है. उन्होंने अपने काम से कई जेनरेशन को एंटरटेन किया है. प्रसून जोशी गीतकार, कवि, स्क्रीन राइटर और राइटर होने के साथ ही सेंद्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के चेयरमैन हैं और वहीं हेमा मालिनी एक दिग्गज बॉलीवुड अभिनेत्री होने के साथ ही अब एक राजनेता भी हैं. ‘

