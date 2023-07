मुंबई. After 43 years Hema Malini opens up about living in separate from Dharmendra: हेमा मालिनी (Hema Malini) बॉलीवुड का ऐसा नाम हैं, जो हर किसी को प्रभावित करता है. खूबसूरती से लेकर एक्टिंग तक से हेमा ने मनोरंजन की दुनिया में अलग पहचान बनाई है. फिल्मों में हेमा ने जितना नाम कमाया उतनी ही उनकी पर्सनल लाइफ भी बॉलीवुड गलियारों में चर्चा का विषय रही. मोस्ट हैंडसम एक्टर कहे जाने वाले धर्मेंद्र से उनका प्यार और दूसरी शादी आज भी टॉकिंग पॉइंट रहता है. लेकिन हेमा के लिए हमेशा अलग रहते हुए अपने परिवार को संभालना आसान नहीं रहा. हाल ही उन्होंने खुलकर इस विषय पर बातचीत की.

धर्मेंद्र की पहली शादी प्रकाश कौर से 1954 में हुई थी, तब वे सिर्फ 19 साल की थीं. शादी के बाद धर्मेंद्र फिल्मी दुनिया में दाखिल हुए और इसके बाद उनकी जिंदगी में हेमा की एंट्री हुई. साथ काम करते हुए दोनों एक दूसरे के करीब आ गए. ऐसे में धर्मेंद्र ने धर्म बदलकर हेमा से शादी की लेकिन अपने पहले परिवार को कभी नहीं छोड़ा. हेमा पर शादी तोड़ने के कई आरोप लगे लेकिन वे चुप रहीं. हेमा से शादी के बावजूद धर्मेंद्र अपनी पहली पत्नी और बच्चों सनी बॉबी के साथ रहे. वे हेमा से मिलते रहे लेकिन घर नहीं बदला.

कोई ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहता

हेमा मालिनी को हमेशा सशक्त महिला के तौर पर देखा जाता है, जिसने अपने दम पर जिंदगी को संवारा. इसे लेकर हाल ही लहरें को हेमा ने इंटरव्यू दिया. इस दौरान उन्होंने कहा, ‘कोई ऐसा नहीं चाहता, ये अपने आप होता चला जाता है. जो आपके साथ हो रहा है, उसे आपको अपनाना होता है. कोई ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहता. हर महिला हस्बैंड और बच्चे चाहती है, जैसे एक साधारण परिवार होता है. लेकिन कई बार आपके हाथ में कुछ नहीं होता. लेकिन मैं इसे लेकर बुरा महसूस नहीं करती. मैं अपने आप मैं खुश हूं. मेरे दो बच्चे हैं और मैंने उन्हें अच्छे से पाला है. इस दौरान धर्मजी हमेशा मेरे साथ रहे.’

20 करोड़ी फिल्म को जब मुमताज ने छोड़ा, धर्मेंद्र के साथ काम करने का गंवाया मौका, हेमा मालिनी की लगी लॉटरी

बीते दिनों सनी देओल के बेटे करण देओल की शादी हुई थी. तब माना जा रहा था कि हेमा का परिवार शादी में शामिल होगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ.

