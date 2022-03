पत्नी सोनिया कपूर संग पोज दे रहे थे हिमेश रेशमिया, हाइट मैच करने के लिए किया कुछ ऐसा, हो गए TROLL

मुंबईः सिंगर हिमेश रेशमिया (Himesh Reshammiya) को हाल ही में उनकी पत्नी सोनिया कपूर (Sonia Kapoor) के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. जहां, कार से बाहर आने के बाद दोनों ने साथ में पोज भी दिए. पत्नी सोनिया कपूर के साथ पोज देते वक्त हिमेश रेशमिया (Himesh Reshammiya Video) ने यहां कुछ ऐसा कर दिया, जिसके चलते अब वह ट्रोल्स के निशाने पर आ गए हैं. सोशल मीडिया पर सोनिया और हिमेश का यह वीडियो छाया हुआ है, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए यूजर हिमेश को अपनी पर्सनालिटी को एक्सेप्ट करने की भी सलाह दे रहे हैं.

दरअसल, एयरपोर्ट पर पत्नी सोनिया कपूर के साथ पोज देते समय हिमेश उनकी हाइट मैच करने के लिए अपने पैरों को उठाते नजर आ रहे हैं. जिसे लेकर नेटिजेंस ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया है. हिमेश को ऐसा करते देखकर यूजर्स का कहना है कि उन्हें अपनी हाइट को एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि इसे छिपाने की कोशिश करना चाहिए. यूजर इस वीडियो को शेयर करते हुए हॉलीवुड स्टार्स टॉम हॉलैंड-ज़ेंडाया और टॉम क्रूज-निकोल किडमैन का उदाहरण भी दे रहे हैं.

यूजर्स का कहना है कि जिस तरह ये सेलिब्रिटीज अपने से लंबी पार्टनर के साथ पोज करने से नहीं हिचकिचाते, उन्हें भी अपनी हाइट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए. वीडियो में हिमेश रेशमिया को अपनी पत्नी सोनिया कपूर का हाथ थामकर पैर उठाकर पोज देते देखा जा सकता है. एक पॉइंट पर हिमेश कुछ उछलते भी दिखाई देते हैं. जिसे लेकर यूजर उन्हें ट्रोल कर रहे हैं.

When your wife/Partner is Taller than you. https://t.co/1Qr4Yd3Gzx pic.twitter.com/n4KFYmI709

— Raman (@Dhuandhaar) March 11, 2022