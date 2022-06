HIT - The First Case Trailer : राजकुमार राव-सान्या मल्होत्रा की 'हिट-द फर्स्ट केस' का दमदार ट्रेलर रिलीज

HIT – The First Case Trailer : बॉलीवुड अभिनेता राजकुमार राव (Rajkummar Rao) और अभिनेत्री सान्या मल्होत्रा (Sanya Malhotra) की आने वाली फिल्म ‘हिट-द फर्स्ट केस’ (HIT – The First Case Trailer) का शानदार ट्रेलर रिलीज हो गया है. क्राइम थ्रिलर और स्पेस्स से भरे इस ट्रेलर को देख आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे. ट्रेलर में फिल्म के सभी कास्ट का बखूबी परिचय कराया गया है. लेकिन आपको राजकुमार का इंटेस कॉप लुक, काम के प्रति उनका जुनून और प्यार के लिए उनका दीवानापन और जज्बाती ख्याल आपको अंदर से हिला देगा.

2 मिनट और 34 सेकेंड के इस ट्रेलर की शुरुआत एक लड़की के अपहरण और लापता होने से होती है. एक पुलिस ऑफिसर की भूमिका में राजकुमार राव इस मामले से जुड़ते हैं. वह मामले की छानबीन करते हैं, लेकिन इस मामले की गुत्थी सुलझने के बजाय और उलझती जाती है जब उनकी लव लेडी यानी सान्या मल्होत्रा भी गायब हो जाती हैं. ट्रेलर में आपको राजकुमार जहां ‘एक सीरियस मैन’ के रूप दिखाई देंगे तो वहीं सान्या काफी चुलबुली लगेंगी.यहां देखें ट्रेलर

सस्पेंस और थ्रिल से भरपूर है ट्रेलर

ट्रेलर में राजकुमार-सान्या की प्यार भरी लव स्टोरी कैसे एक मिस्ट्री बन जाती हैं ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चल पाएगा. लेकिन सस्पेंस और थ्रिल से भरपूर इस ट्रेलर से एक बात साफ है कि दर्शक सिनेमाघरों में इसे खूब एन्जॉय करने वाले हैं. ट्रेलर में राजकुमार और सान्या के अलावा दलीप ताहिल, मिलिंद गुनाजी, शिल्पा शुक्ला और संजय नरवेकर की भी शानदार एक्टिंग देखाई गई है.

15 जूलाई को रिलीज होगी फिल्म

बता दें कि ‘हिट- द फर्स्ट केस’ 2020 में रिलीज हुई तेलुगू फिल्म ‘हिट’ का हिंदी रीमेक है. जिसका निर्देशन डॉ शैलेश कोलानू द्वारा किया गया था. हालांकि मजेदार बात ये है कि हिंदी रीमेक को भी डायरेक्टर शैलेश कोलानू ने ही डारेक्ट किया है. इस फिल्म का निर्माण भूषण कुमार, दिल राजू, कृष्ण कुमार और कुलदीप राठौर ने किया है. यह फिल्म 15 जुलाई को सिनेमाघरों में दस्तक देगी.

Tags: Rajkummar Rao, Sanya Malhotra