शाहरुख खान को पास बैठे देख चौंक गईं शेरोन स्टोन, देखें 'कैसिनो' एक्ट्रेस का फैनगर्ल मोमेंट

मुंबई. शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की ​बीते दौर में फिल्में भले ही इतना कमाल नहीं कर पाई हों लेकिन दुनियाभर में उनकी फैन फॉलोइंग अब भी बरकरार है. शाहरुख को देखकर हर फैन खुशी से झूम उठता है. ना सिर्फ आम लोग बल्कि हॉलीवुड स्टार्स भी उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं. ऐसा ही एक फैन मूमेंट ‘कैसिनो’ एक्ट्रेस शेरोन स्टोन (Sharon Stone) का देखने को मिला. सउदी अरब में चल रहे रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के दौरान शेरोन उस समय चौंक गईं, जब उन्हें पता चला कि शाहरुख उनके बगल में बैठे हैं.

सउदी अरब में हो रहे रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के दौरान शाहरुख खान को उनके सिनेमा में योगदान के लिए सम्मानित किया गया. फेस्टिवल से जुड़ा हाल ही एक वीडियो सामने आया है. जिसमें एक कार्यक्रम के दौरान सारे सेलेब्स को एंकर इंट्रोड्यूस करवाती दिख रही हैं. इस दौरान कार्यक्रम स्थल पर अंधेरा दिख रहा है और वे जब शाहरुख का नाम लेती हैं, तो शाहरुख की तरफ रोशनी जाती है. बस, यही वह पल होता है, हॉलीवुड स्टार शेरोन स्टोन को पता लगता है कि वे शाहरुख के बगल में बैठी हैं.

Look at that lady who is sitting near Shah Rukh – her reaction is so cute! @iamsrk I totally relate haha 😭😂❤️ #RedSeaIFF22 #ShahRukhKhan pic.twitter.com/8OYWurVYsA

— Samina ✨ (@SRKsSamina_) December 1, 2022