ऋतिक रोशन की EX वाइफ सुजैन खान ने बनाया अपना आशियाना, बच्चों के साथ हुईं शिफ्ट

ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) और उनकी एक्स वाइफ सुजैन खान (Sussanne Khan) मूव ऑन कर अपनी-अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं. हाल ही में सुजैन गोवा में क्वालिटी टाइम बीताकर वापस मुंबई (Mumbai) लौटी हैं. सुजैन तलाक के बाद से पति ऋतिक रोशन से अलग बिल्डिंग फोर बंगलोज में रहती थी, लेकिन अब खबर है कि उन्होंने अपने खुद का आशियाना (Sussanne Khan moves in her new house) बना लिया है, जहां वह अपने दोनों बेटो रिदान और रेहान (Hridhaan and Hrehaan) के साथ शिफ्ट हो हई हैं.

सुजैन खान (Sussanne Khan) का ये घर सी-फेसिंग हैं, जो एक्स हसबैंड ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) के घर से पास ही है. टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सुजैन ने यह नया घर किराए पर नहीं लिया है बल्कि यह उन्होंने खुद खरीदा है और अपने दोनों बच्चों रिदान और रेहान (Hridhaan and Hrehaan) के साथ यहां पर शिफ्ट भी हो गई हैं.

ऋतिक रोशन से सुजैन ने भले तलाक ले लिया हो, लेकिन दोनों के बीच दोस्ती को रिश्ता अभी भी है. ऋतिक भी सुजौन के इस नए घर पर अपने बच्चों से मिलने के लिए आया जाया करते हैं.

साल 2000 में ऋतिक रोशन ने अपनी गर्लफ्रेंड सुजैन खान के साथ शादी की थीं. शादी के बाद सुजैन ने दो बेटों को जन्म दिया. लेकिन शादी के 14 साल बाद दोनों ने तलाक का फैसला लेकर फैंस को हैरान कर दिया. दोनों ने सहमति से तलाक लिया और अलग हो गए. कहा गया कि दोनों की तलाक की बढ़ी वजह कंगना रनौत के साथ ऋतिक थीं.

आपको बता दें कि सुजैन का नाम इन दिनों अली गोनी के भाई अर्सलान गोनी के साथ जुड़ रहा हैं. कहा जा रहा है कि दोनों एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं. हालांकि अभी दोनों ने अपनी रिलेशनशिप को कन्फर्म नहीं किया है, लेकिन उन्हें कई बार एक-साथ देखा गया है.

