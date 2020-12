क्या एकसाथ आएंगे बॉलीवुड के 'क्रिश' और हॉलीवुड की 'वंडर वुमेन'? सोशल मीडिया पर उठी जबरदस्त डिमांड

So glad you enjoyed the movie @iHrithik! Wishing you and yours a happy holiday. — Gal Gadot (@GalGadot) December 24, 2020

बॉलीवुड (Bollywood) में इन दिनों कई बड़ी फिल्मों को लेकर चर्चाएं हैं. कईयों की रिलीज डेट सामने आ चुकी है तो कई फिल्मों की शूटिंग चल रही है. इस बीच सोशल मीडिया पर यूजर्स एक दिलचस्प प्रोजेक्ट की डिमांड करते नजर आ रहे हैं. आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये डिमांड है बॉलीवुड के 'क्रिश' (Krrish) और हॉलीवुड (Hollywood) की गैल गैडोट (Gal Gadot) स्टारर 'वंडर वुमेन' (Wonder Woman) को साथ लाने की. ये सब शुरु हुआ अभिनेता ऋतिक रोशन के एक पोस्ट के बाद जिस पर वंडर वुमेन की एक्ट्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया दे दी. बस फिर क्या था, दोनों का बातचीत फैंस को इतनी मजेदार लगी कि क्रॉसओवर की मांग करने लगे.दरअसल, बीते दिनों ऋतिक रोशन थिएटर में फिल्म देखने पहुंचे थे. ये फिल्म थी 'वंडर वुमन 1984'. इसे देखने के बाद ऋतिक रोशन ने सोशल मीडिया पर वंडर वुमन के रूप में गैल गैडोट के प्रदर्शन की तारीफ करते हुए लिखा- 'अभी वंडर वुमन को देखा। शानदार अनुभव. मेरे बचपन के क्रश (डब्ल्यूडब्ल्यू) और मेरे पहले प्यार (फिल्में) को बिग सिनेमा आईमैक्स के साथ अनुभव किया! इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता. धन्यवाद @ गैल गैडोट वंडर वुमन होने के लिए परफेक्ट और पूरी टीम को बधाई'.ऋतिक के इस ट्वीट के जवाब में गैल गैडट ने लिखा- 'मुझे खुशी हुई कि आपको मेरी फ़िल्म पसंद आयी ऋतिक। आप और आपके परिवार को हैप्पी हॉलीडे'. ऋतिक रोशन और गैल गैडोट के बीच हुई बातचीत के बाद फैंस क्रिश और वंडर वुमन के बीच क्रॉसओवर की मांग कर रहे हैं.एक यूजर ने लिखा- 'अरे, शानदार, यह हॉलीवुड सुपरहीरोइन #वंडरवुमन (@ गैलगैडोट) द्वारा भारतीय सुपरहीरो #कृष (@ऋतिक) को भेजा बहुत सुंदर संकेत है!. इसके अलावा- 'क्या हम सिंगल स्क्रीन पर इस जोड़ी की उम्मीद कर सकते हैं?', 'मैं डीसी-क्रिश क्रॉसओवर को सूंघ सकता हूं', 'एक सुपर हीरो से दूसरे तक !!! 😊😊 वंडर वुमन और कृष'. जैसे ट्वीट्स के जरिए लोग 'क्रश' और 'वंडर वुमन' के क्रॉस ओवर की डिमांड करते नजर आ रहे हैं.