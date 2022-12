ऋतिक रोशन ने जमकर की 'कांतारा' की तारीफ, क्लाइमेक्स देख खड़े हुए रोंगटे, कह दी बड़ी बात

नई दिल्ली. बॉलीवुड के कई बड़े सितारे कन्नड़ फिल्म ‘कांतारा’ (Kantara) के मुरीद हो चुके हैं. कई सितारों ने तो सोशल मीडिया पर इस फिल्म की तारीफों के पुल भी बांधे हैं. अब ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) भी उन बॉलीवुड सेलेब्स की लंबी लिस्ट में शामिल हो गए हैं, जिन्हें कन्नड़ सुपरहिट फिल्म ‘कांतारा’ ने अपना दीवाना बना दिया है. ऋतिक रोशन ने रविवार देर रात को सोशल मीडिया पर इस फिल्म की तारीफों के पुल बांधे हैं. ऋतिक ने ‘कांतारा’ के डायरेक्टर और मुख्य अभिनेता ऋषभ शेट्टी की भी दिल खोलकर तारीफ की है.

ऋतिक रोशन अपने ट्वीट में लिखते हैं “’कांतारा’ देखकर बहुत कुछ सीखा. ऋषभ शेट्टी का दृढ़ विश्वास इस फिल्म को असाधारण बनाता है. इस फिल्म की कहानी, निर्देशन और अभिनय तीनों उम्दा हैं. फिल्म के क्लाइमेक्स ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे. पूरी टीम को बधाई और मेरा सम्मान.”

Learnt so much by watching #Kantara . The power of @shetty_rishab ’s conviction makes the film extraordinary. Top notch storytelling, direction & acting. The peak climax transformation gave me goosebumps Respect & kudos to the team

ऋतिक रोशन के इस ट्वीट पर फिल्म के कई सारे फैन्स ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक फैन उनके ट्वीट पर कमेंट करते हुए लिखती हैं “आप इस इंडस्ट्री में काम करने वाले सभी लोगों को बहुत सपोर्ट करते हैं. आप मेरी प्रेरणा हैं”. तो वहीं ऋतिक की तारीफ करते हुए उनके और एक फैन लिखते हैं “ आप हमेशा इंडस्ट्री में अच्छे काम की खुलकर तारीफ करते हैं. हम उम्मीद करते हैं कि आप एक दिन इनके साथ काम करेंगे. आप एक बेहतरीन कलाकार हैं और हम सब आपको बड़े पर्दे पर देखना चाहते हैं.”

You’ve always appreciated Good Works accross industry…I hope somebody you’ll collaborate with one of them .. you are one of the Finest Talent amd we all wants to see you in the Big Screen

— Mr A (@cagnibha) December 12, 2022