ऋतिक रोशन ने शेयर किया 'Vikram-Vedha' का बिहाइंड द सीन VIDEO, देखकर बढ़ी फैंस की बेताबी

ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan), सैफ अली खान (Saif Ali Khan) और राधिका आप्टे (Radhika Apte) की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘विक्रम वेधा’ (Vikram-Vedha) लगातार खबरों में बनी हुई है. फिल्म के पोस्टर से लेकर टीजर और ट्रेलर को देखकर फैंस पूरी फिल्म देखने के लिए बेताब बैठे हुए हैं. वहीं फिल्म में ऋतिक के साथ सैफ को देखने के लिए फैन्स बेहद उत्साहित हैं. इन्हीं सब के बीच फैंस की बेताबी और भी बढ़ाने के लिए मेकर्स ने दो खास बिहाइंड द सीन वीडियो सामने आया है. जिसे फिल्म में एक खूंखार गैंगस्टर की भूमिका निभा रहे ऋतिक ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है.

पहले वीडियो में सैफ अली खान के साथ एक्शन और मस्ती की झलक देखी जा सकती है. जिन्होंने विक्रम की भूमिका को निभाया है. विक्रम के रूप में सैफ, वेधा के शिकार पर कार्रवाई करते हुए दिखाई देते हुए नजर आ रहे हैं. वह पुष्कर और गायत्री के निर्देशन में एक पिस्तौल पकड़े हुए है. दूसरी वीडियो में ऋतिक रोशन के वेधा बनने के सफर पर प्रकाश डाला गया है. अपने लुक पर काम करने से लेकर वेधा के अलग-अलग शेड्स दिखाने तक एक्टर ने पहले यूनिक अवतार में एक्टिंग किया है. ऋतिक के इस अवतार को दर्शक पहली बार देखेंगे. इन वीडियोज को देख कर समझ आ रहा है कि ये दोनों ही फिल्म के हीरो हैं और यही विलेन्स हैं.

#VedhaKaRuab 😌#VikramVedha releases worldwide in cinemas on 30th September 2022.

