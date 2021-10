कृति सेनन-राजकुमार की 'Hum Do Hamare Do' हुई रिलीज, अभी घर बैठे उठाएं इस फिल्म का आनंद

‘Hum Do Hamare Do’ Streaming Now: बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता राजकुमार राव (Rajkummar Rao) और कृति सेनन (Kriti Sanon) की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘हम दो हमारे दो (Hum Do Hamare Do)’ ओटीटी प्लेटफॉर्म हॉटस्टार पर रिलीज हो गई है. बता दें, इस फिल्म का दर्शकों बड़ी बेसब्री थी, क्योंकि इससे पहले राजकुमार और कृति सेनन की जोड़ी को लोग फिल्म ‘बरेली की बर्फी’ में देख चुके हैं. दर्शकों को इनकी जोड़ी उस फिल्म में भी बेहद पसंद आई थी.

फिल्म के ट्रेलर रिलीज के बाद ही पता चल गया था कि यह फिल्म दर्शकों का खूब मनोरंजन करने वाली है. कृति सेनन और राजकुमार राव स्टारर फिल्म ‘हम दो हमारे दो’ में परेश रावल, रत्ना पाठक शाह और अपारशक्ति खुराना भी अहम भूमिकाओं में हैं. फिल्म एक कॉमेडी फैमिली ड्रामा है. जो ‘हम दो हमारे दो’ के कॉन्सेप्ट पर आधारित है, लेकिन इसमें भी एक बड़ा ट्विस्ट है.

हाल ही में, कृति सेनन ने फिल्म का ट्रेलर शेयर करते हुए इस बात की भी जानकारी दी है कि ‘हम दो हमारे दो’ इसी महीने यानी अक्टूबर में रिलीज होने वाली है. ट्रेलर शेयर करते हुए कृति ने लिखा था- ‘हमारे ट्रेलर के साथ अब होगी ये दिवाली फैमिलीवाली. #HumDoHamareDoTrailer का ट्रेलर रिलीज हो गया है.’

फिल्म के दो गाने भी हाल ही में रिलीज किए गए थे, जिसमें ‘वेधा सज्जेया (Vedha Sajjeya)’ और ‘कमली’ (Kamli) शामिल थे. लोगों को फिल्म के दोनों गाने बेहद पसंद आए और अब तक ये दोनों गाने सोशल माीडिया पर छाए हुए हैं. ‘वेधा सज्जेया’ सॉन्ग का म्यूजिक सचिन-जिगर ने दिया है. वहीं, रेखा भारद्वाज, वरुण जैन और सचिन-जिगर ने इस गाने को आवाज दी है. इसके बोल भी काफी प्यारे हैं, जिसे शेली ने लिखे हैं.

बता दें, ‘राब्ता’, ‘अर्जुन पटियाला’, ‘लुका छु6प्पी’ और ‘मिमी’ के बाद दिनेश विजान के साथ ‘हम दो हमारे दो’ कृति के साथ पांचवीं फिल्म है. उनकी लेटेस्ट रिलीज ‘मिमी’ सिनेमाघरों में रिलीज नहीं हुई और उसका नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर किया गया. फिल्म में कृति की परफॉर्मेंस को काफी सराहा गया था.