DOUBLE XL: हुमा कुरैशी के फर्स्ट लुक से उठा पर्दा, मोशन पोस्टर के साथ फिल्म की रिलीज डेट आई सामने

DOUBLE XL Motion Poster: हुमा कुरैशी (Huma Qureshi) और सोनाक्षी सिन्हा (Sonakshi Sinha) स्टारर फिल्म ‘डबल एक्सएल’ (Double XL) स्टारर फिल्म बॉडी शेमिंग पर आधारित है. इस फिल्म का मोशन पोस्टर रिलीज किया गया,जिसमें हुमा कुरैशी का पहला लुक सामने आया है. इसके साथ ही ये भी साफ हो गया है कि फिल्म देखने के लिए दर्शकों को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि फिल्म 4 नबंवर को 2022 सिनेमाघरों में रिलीज की जा रही है. हुमा माइक पर बैठे हुए हैरान परेशान अंदाज में नजर आ रही हैं.

फिल्म समीक्षक तरण आदर्श ने फिल्म ‘डबल एक्सएल’ का मोशन पोस्टर शेयर किया है. इस मोशन पोस्टर में स्टेडियम और माइक के साथ हुमा कुरैशी नजर आ रही हैं. तरण मे पोस्टर शेयर कर ट्वीट किया ‘हुमा कुरैशी: ‘डबल एक्सएल’ फर्स्ट लुक…टीम डबल एक्सएल ने फिल्म में हुमा कुरैशी के पहले लुक से पर्दा उठाया..को-स्टार सोनाक्षी सिन्हा और महत राघवेंद्र है.. भूषण कुमार की सतराम रमानी के निर्देशन में बनी फिल्म 4 नवंबर 2022 को सिनेमाघरों में’.

HUMA QURESHI: ‘DOUBLE XL’ FIRST LOOK… Team #DoubleXL unveils #FirstLook of #HumaQureshi from the film… Costars #SonakshiSinha with #ZaheerIqbal and #MahatRaghavendra… Directed by #SatrammRamani… In *cinemas* 4 Nov 2022. #BhushanKumar pic.twitter.com/23UZ0HFgd9

— taran adarsh (@taran_adarsh) October 8, 2022