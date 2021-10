बॉलीवुड (Bollywood) की टैलेंटेड एक्ट्रेस हुमा करैशी (Huma Qureshi) जितनी अच्छी एक्टिंग करती हैं उतनी ही मजेदार अंदाज में अपनी बातें भी रखती हैं. हाल ही में उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फिल्म ‘बेल बॉटम’ (Bell Bottom) के सेट्स से बिहाइंड द सीन का वीडियो (behind-the-scene video) शेयर किया है. इस वीडियो में हुमा, अक्षय कुमार के साथ फाइट करती हुई और क्‍लाइमैक्‍स सीन में मार खाती हुई दिखाई दे रही हैं.

यह वीडियो अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की फिल्म ‘बेल बॉटम’ (Bell Bottom) के सेट का है. हुमा कुरैशी (Huma Qureshi) अपने फाइट सीन का रिहर्सल कर रही हैं. वीडियो में अक्षय कहते हैं, ‘हुमा के साथ फाइट करना वाकई में अच्छा था. एक्शन सीन के लिए जिस तरह से उन्होंने मेहनत की है वह फिल्म में जान डाल देगी’. अक्षय आगे कहते हैं, ‘यह एक छोटी सी फाइट थी, लेकिन बहुत सीखने वाली थी’.

Watch behind the scenes of @akshaykumar teaching @humasqureshi how to be a real action hero @vashubhagnani @ranjit_tiwari @jackkybhagnani @honeybhagnani #BellBottom #PoojaEntertainment pic.twitter.com/AZ7wqU6ug5

बिहाइंड द सीन वाले इस वीडियो को पूजा एंटरटेमेंट (Pooja Entertainment) ने अपने ऑफिशियल ट्वीटर अकाउंट (Official Twitter Account) पर पोस्ट किया है. इस पोस्ट को रिट्वीट करते हुए हुमा कुरैशी ने लिखा है कि अक्षय कुमार से मार खाने में क्या मजा आया. सर, आपके साथ फाइट ट्रेनिंग करने में मजेदार अनुभव था.’ हुमा ने फनी इमोजी भी शेयर क‍िया है.

What fun it was to get beaten up by @akshaykumar Super fun fight-training with you Sir !!! https://t.co/qRkv869dIc

— Huma S Qureshi (@humasqureshi) October 5, 2021