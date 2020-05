Extremely grateful to #IforIndia, @Its_Badshah & @cacklerraj for music, lyrics & for working overnight. Thanks Sunil for the edit. All so that I could sing. Ab bhai,lockdown mein mujhe gaate hue bhi jhelna padhega. AbRam is saying 'papa enough now!’ Par Sab Sahi Ho Jaayega! pic.twitter.com/T7eLzBuC9Q

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) May 3, 2020



" On The left idol of Lord #Ganesha And #Quran On The Right Side This Is The Beauty Of My Favorite Actor Shah Rukh Khan. @iamsrk @gaurikhan #ShahRukhKhan pic.twitter.com/gIHJEyDA8g

— Ayansrkian (@qaziayan_) May 4, 2020



" On The left idol of Lord #Ganesha And #Quran On The Right Side This Is The Beauty Of My Favorite Actor Shah Rukh Khan. @iamsrk @gaurikhan #ShahRukhKhan pic.twitter.com/vRIry1gdpY

— _ ❤ (@GauravPrakash_) May 4, 2020



Ganesh bhi milega, Quran bhi milega... Ye SRK ka Mannat hai sahab, yaha aapko har dharm milega.

The image that truly described #IForIndia @iamsrk pic.twitter.com/mxZh2ilJmx



— JUST A FAN. (@iamsrk_brk) May 4, 2020



" On The left idol of Lord #Ganesha And #Quran On The Right Side This Is The Beauty Of My Favorite Actor Shah Rukh Khan. @iamsrk @gaurikhan @pooja_dadlani pic.twitter.com/ZGHhPzT9bW

— SRK Global Fans (@SRKGlobalFans_) May 4, 2020



" On The left idol of Lord #Ganesha And #Quran On The Right Side This Is The Beauty Of My Favorite Actor Shah Rukh Khan. @iamsrk @gaurikhan @pooja_dadlani pic.twitter.com/ZGHhPzT9bW

— SRK Global Fans (@SRKGlobalFans_) May 4, 2020

इन दिनों बॉलीवुड सेलीब्रिटी घर बैठकर ही कुछ न कुछ ऐसा कर रहे हैं कि वो संकट की इस घड़ी में मदद के हाथ बढ़ा सकें. इसी कड़ी में रविवार यानी 03 मई को कई सितारों ने मिलकर आई फॉर इंडिया (I For India Concert) कॉन्‍सर्ट का आयोजन किया. अक्षय कुमार, वरुण धवन, आलिया भट्ट, प्र‍ियंका चोपड़ा समेत कई सितारों ने इस कॉन्‍सर्ट में वर्च्‍युली ही दर्शकों का मनोरंजन कर फंड इकट्ठा करने की कोशिश की. इस कॉन्‍सर्ट में हिस्‍सा लेने के लिए शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) ने पहली बार गाना गाने की कोशिश की. इतना ही नहीं, उनका छोटा बेटा अबराम (AbRam) भी इस कॉन्‍सर्ट में उनके साथ नाचता हुआ नजर आया. लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी शाहरुख के इस वीडियो में लोगों को बैकग्राउंड में कुछ ऐसा द‍िख गया कि सोशल मीडिया (Social Media) पर हंगामा मच गया.जी हां, सोशल मीडिया पर लोग शाहरुख खान की तारीफ करते हुए थक नहीं रहे हैं. ये तारीफ इस कॉन्‍सर्ट में गए गए उनके गाने की नहीं हो रही, बल्कि उनके पीछे रखी दो चीजों की वजह से हो रही है. दरअसल शाहरुख इस वीडियो में एक कमरे में गाना गाते हुए नजर आ रहे हैं. वीडियो में उनके पीछे दो शोकेस रखे हुए नजर आ रहे हैं. एक अलमारी पर भगवान गणेश की मूर्ति रखी नजर आ रही है तो वहीं दूसरे शोकेस पर कुरान शरीफ रखी हुई दिख रही है.अपने घर में दोनों धर्मों को इस तरह सम्‍मान देने के चलते लोग शाहरुख खान की जमकर तारीफ कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर शाहरुख की इस तस्‍वीर को खूब वायरल किया जा रहा है. इतना ही नहीं कई यूजर उन्‍हें बॉलीवुड का सबसे सेक्‍युलर अभिनेता कहते हुए नजर आ रहे हैं.शाहरुख खान अपने गाने में भी दिवाली और ईद दोनों मनाने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं.रविवार को हुए इस कैंपेन को एक कॉन्सर्ट की शक्ल दी गई जिसमें मनोरंजन और खेल जगत की देश-विदेश की हस्तियां शामिल हुईं. इस डिजिटल समारोह के जरिए कोरोना वायरस वैश्विक महामारी को रोकने के लिए अग्रिम मोर्चे पर काम कर रहे कर्मियों के लिए चंदा जुटाया जा रहा है. वहीं इस कॉज के लिए सभी बॉलीवुड स्टार्स ने अपने-अपने तरीके से योगदान दिया. आई फॉर इंडिया कॉन्सर्ट में सभी सेलेब्रिटीज ने अपने घरों पर रह कर लोगों के लिए परफॉर्मेंस दी. शाहरुख खान और आमिर खान ने गाना गाया तो प्रियंका चोपड़ा ने कविता सुनाई.दरअसल, फेसबुक ने प्रत्येक घर से कोरोना वॉरियर्स के लिए चंदा जुटाने के मकसद से आई फॉर इंडिया कॉन्सर्ट आयोजित किया. इस कार्यक्रम से जमा होने वाली तमाम राशि, राहत प्रयासों को समर्थन देने के लिए संगठन ‘गिव इंडिया’ द्वारा चलाए जा रहे ‘भारत कोविड प्रतिक्रिया कोष’ में दी जाएगी. इस कॉज के लिए बॉलीवुड से जुड़े कई नामी सेलेब्स एक साथ आए. इस कॉन्सर्ट में 85 कलाकार एक साथ आए और 4 घंटे 10 मिनट के इस कार्यक्रम के लिए सभी ने कोरोना वॉरियर्स के लिए 3 करोड़ रुपये इकट्ठा कर लिए.