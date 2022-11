IFFI के जूरी हेड ने 'द कश्मीर फाइल्स' को बताया 'Vulgar', कहा- 'इसे देखकर हम हैरान'

नई दिल्ली: गोवा में 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के ज्यूरी ने फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ (The Kashmir Files) की निंदा की है, जिसकी कहानी साल 1990 में कश्मीर घाटी से कश्मीरी पंडितों के पलायन और उनकी हत्याओं के इर्द-गिर्द बुनी गई है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, जूरी के हेड इस्राइली फिल्म निर्माता Nadav Lapid ने इसे ‘प्रोपेगेंडा’ और ‘वल्गर फिल्म’ बताते हुए कहा कि वे सभी इस बात से परेशान और हैरान थे कि फिल्म को समारोह में दिखाया गया था.

Nadav Lapid ने अपने संबोधन में कहा, ‘यह फिल्म हमें इस प्रतिष्ठित फिल्म समारोह के आर्टिस्टिक, कम्पेटिटिव सेक्शन के लिए अनुपयुक्त लगी. यह एक प्रोपेगेंडा की तरह लग रही थी. मैं यहां मंच पर आपके साथ अपनी भावनाओं को साझा करने में पूरी तरह से सहज महसूस करता हूं. फेस्टिवल मनाने का सार तब है, जब हम आलोचनात्मक चर्चा को भी स्वीकार करें, जो कला और जीवन के लिए जरूरी है.’

#IFFI Jury says they were "disturbed and shocked" to see #NationalFilmAward winning #KashmirFiles, "a propoganda, vulgar movie" in the competition section of a prestigious festival— organised by the Govt of India.

