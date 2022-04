IIFA 2022 Technical Awards में 'सरदार उधम' का जलवा, देखिए पूरी LIST

बॉलीवुड में जिस अवार्ड फक्शन का इंतजार हर सितारे को होता है, वो है आईफा अवार्ड्स (IIFA Awards). IIFA यानी इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स इस बारअबू धाबी में 20 और 21 मई को यास आइसलैंड में होने जा रहे हैं. 22वें IIFA टेक्निकल अवॉर्ड्स (IIFA 2022 Technical Awards) के विजताओं के नाम सामने आ गए हैं. इस बार विक्की कौशल (Vicky Kaushal) की फिल्म का ‘सरदार उधम (Sardar Udham)’ का जलवा देखने को मिला. फिल्म ने एक-दो नहीं बल्कि पूरी 3 श्रेणियों में IIFA टेक्निकल अवॉर्ड्स जीते हैं.

‘सरदार उधम (Sardar Udham)’ की सफलता के बाद विक्की कौशल (Vicky Kaushal) का पत्नी यानी कैटरीना कैफ काफी खुश हैं, उन्होंने खास अंदाज में बधाई देते हुए विक्की और फिल्म की पूरी टीम को चीयर किया है.

9 कैटिगरी में दिए गए हैं IIFA के टेक्निकल अवॉर्ड्स

22वें IIFA के टेक्निकल अवॉर्ड्स 9 कैटिगरी में दिए गए हैं. ये अवॉर्ड्स सिनेमैटोग्राफी, स्क्रीनप्ले, डायलॉग, एडिटिंग, कोरियोग्राफी, साउंड डिजाइन, साउंड मिक्सिंग, बैकग्राउंड स्कोर और स्पेशल इफेक्ट्स (विजुअल्स) में दिए गए हैं.

एक नजर में देखिए IIFA टेक्निकल अवॉर्ड्स में किन फिल्मों का दबदबा रहा

फिल्म- सरदार उधम सिंह- 3 अवॉर्ड्स

एडिटिंग- चंद्रशेखर प्रजापति

सिनेमैटोग्राफी- अविक मुखोपाध्याय

स्पेशल इफेक्ट्स (विजुअल्स)- NY वीएफएक्स वाला, एडिट एफएक्स स्टूडियोज, मेन रोड पोस्ट रशिया, सुपर 8/ BOJP

फिल्म- अतरंगी रे- 2 अवॉर्ड्स

बैकग्राउंड स्कोर- एआर रहमान

कोरियोग्राफी- विजय गांगुली (चका चक)

फिल्म: 83- 1 अवॉर्ड

साउंड मिक्सिंग- अजय कुमार पीबी, माणिक बत्रा

फिल्म: शेरशाह- 1 अवॉर्ड

स्क्रीनप्ले- संदीप श्रीवास्तव

फिल्म: थप्पड़- 1 अवॉर्ड

संवाद- अनुभव सिन्हा, मृण्मयी लागू

फिल्म: तानाजी: द अनसंग वॉरियर -1 अवॉर्ड

साउंड डिजाइन – लोचन कानविन्दे

