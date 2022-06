IIFA Awards 2022: Salman Khan ने अर्जुन कपूर के पापा को बोला 'थैंक्यू', इस मदद के लिए जताया बोनी कपूर का आभार

आईफा 2022 अवॉर्ड्स (IIFA Awards 2022) सेरेमनी से कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. इवेंट में हुए कई मजेदार, इंटरेस्टिंग और यादगार पलों से जुड़ी जानकारियां लोग शेयर कर रहे हैं. इसमें सलमान खान का एक बयान भी शामिल है. सलमान ने आईफा में बोनी कपूर (Salman Khan Thanks To Boney Kapoor) को धन्यवाद कहा है क्योंकि बोनी ने उनके बुरे दौर में उनका साथ दिया है. बता दें कि मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर की दोस्ती और रिलेशनशिप की वजह से सलमान ने कपूर परिवार से दूरी बना ली थी लेकिन आईफा में सलमान ने अर्जुन के पापा बोनी की जमकर तारीफ की और उनका आभार जताया.

सलमान खान ने आईफा अवॉर्ड्स 2022 (Salman Khan IIFA Awards 2022) में उन लोगों का आभार जताया जिन्होंने इंडस्ट्री में उनके सक्सेसफुल एक्टर बनने में मदद की. इन लोगों में सबसे ऊपर नाम अर्जुन कपूर के पिता बोनी कपूर का नाम आता है. उन्होंने सलमान खान को ‘वांटेड’ में कास्ट करने का अप्रूवल दिया था. यह सलमान के करियर की सबसे हिट फिल्म साबित हुई. इसके बाद सलमान ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा.

#SalmanKhan at #IIFA on how:-

▪️ He didn’t get work for 6 months after #MPK

▪️#Bhagyashree took away all the credit

▪️His father published fake news about him which helped him (to Salman) to get films

▪️#BoneyKapoor revived his career through #Wanted. @BeingSalmanKhan pic.twitter.com/sDtyfBLKWh

— SK ᴾᴬᵀᴴᴬᴬᴺ (@SRKxSK) June 6, 2022