विक्की कौशल ने बेयर ग्रिल्स के साथ अंडरवॉटर एडवेंचर का लिया मजा, कहा-यूं किया डर का सामना

विक्की कौशल (Vicky Kaushal) जल्द ही एडवेंचर रियलिटी शो, इनटू द वाइल्ड विद बियर ग्रिल्स (Into The Wild With Bear Grylls) के लेटेस्ट एपिसोड में नजर आने वाले हैं, डिस्कवरी चैनल इंडिया के ऑफिशियल पेज ने शो का नया प्रोमो रिलीज किया है. जिसमें विक्की कौशल अंडरवॉटर तैरते नजर आ रहे हैं.

विक्की कौशल इस शो में खतरनाक स्टंट भी करते दिखाई देंगे. हाल ही में विक्की ने डिस्कवरी चैनल इंडिया की पोस्ट को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर शेयर किया है. साथ ही अपने इस शो से जुड़े एक्सपीरियंस को भी बयां किया है. आप विक्की का ये एपिसोड सोमवार, 21 नवंबर, रात 8 बजे डिस्कवरी चैनल इंडिया पर देख सकते है. विक्की को शो ‘इनटू द वाइल्ड विद बेयर ग्रिल्स’ के साथ अपने डर पर काबू पाने का मौका मिला है.

बियर ग्रिल्स के साथ विक्की कौशल

रिलीज हुए प्रोमो में विक्की को आप पानी के अंदर तैरते हुए देख सकते हैं. जहां वह व्हेल, शार्क और मछलियों के साथ पानी के अंदर की लाइफ को एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं. विक्की ने बताया कि “कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी करने का मौका मिलेगा.” इस दौरान पानी के अंदर उनके साथ एडवेंचरर बेयर ग्रिल्स भी नजर आ रहे हैं. डिस्कवरी चैनल इंडिया ने इस प्रोमो को रिलीज किया है.

करना पड़ा डर का सामना

विक्की ने अपनी बात आगे रखते हुए कहा, “इस शो के साथ जुड़कर मैंने अपने डर का सामना किया है. इस जर्नी में मैं उन कई चीजों से गुजरा हूं जिनका मुझे फोबिया था. समुद्र के बीच तैरने के बारे में सोचना भी मेरे लिए मुश्किल था. लेकिन इस शो के जरिए मैंने वो हर काम किया जिसे करने में मुझे शायद पहले बहुत सोचना पड़ता था.

बता दें कि यह शो पहले ओटीटी पर देखा जा चुका है, अब अपने टेलीविजन प्रीमियर के लिए ये शो पूरी तरह तैयार है. इस शो के बारे में बात करते हुए विक्की कहते हैं, “जाने-माने खोजकर्ता बेयर ग्रिल्स के साथ काम करने का एक्सपीरियंस लाजवाब राह. उनके बिना, मैं इस महासागर में तैरने के बारे में सोच भी नहीं सकता था.”

