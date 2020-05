इरफान खान की पत्नी सुतापा ने फैंस के नाम लिखा इमोशनल लेटर, सोशल मीडिया पर सलाम कर रहे लोग

Your statement has served to heal me and many... we were united in this grief... and now we shall smile together ... when we inhale the fragrance of the beautiful raat raani!Grateful to you Sutapa ma’am. ❤️🙏🏽 https://t.co/czXV4vaEHT

— TheRichaChadha (@RichaChadha) May 1, 2020



This is So Beautiful & Inspiring ... yes we are not fans we are family & you are never Alone #Sutapa @irrfank https://t.co/xNgEvtN0xd

— Kriti Arora (@kritiarora19) May 1, 2020



Each and every word is magical, nicely woven but doesn't just go on without leaving us in tears... God bless Sutapa and her boys.. https://t.co/g7uaNKCy99

— Bindukohli (@curiouseagle31) May 1, 2020



This right here is what @irrfank Sir stood up for! There's room for doubt in faith but not in humanity. A lot of love to Sutapa Ma'am, Babil & Ayaan from all of us who'll always think of Sir in the highest of talents that bollywood had & bollywood lost, a gift to Hollywood frm us https://t.co/B2feF3NHWw

— ASHUTOSH PANDEY (@INDIAN_AP95) May 1, 2020

लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे अभिनेता इरफान खान (Irrfan Khan) 29 अप्रैल को इस दुनिया को अलविदा कह गए. वो अपने पीछे दो बेटे और पत्नी सुतापा सिकदार (Wife Sutapa Sikdar) को छोड़ गए हैं. उनके निधन के बाद जैसे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, वहीं इस दौरान सोशल मीडिया पर इरफान खान के फैंस और इंडस्ट्री से जुड़े लोग उनकी आत्मा की शांति के साथ-साथ परिवार को शक्ति देने की कामना करते दिखाई दिए. लोगों से मिल रहे सपोर्ट को देखते हुए सुतापा ने फैमिली की ओर से आज ही एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है. वहीं इस स्टेटमेंट में लिखी कुछ बेहद खूबसूरत बातों के चलते इरफान के फैंस और इंडस्ट्री से जुड़े सेलेब्स ने उनकी तारीफों के पुल बांध दिए हैं. सुतापा ने इस खत में कई ऐसी बातें कही हैं जो दर्शाती हैं कि वो कितनी मजबूत महिला हैं. उनके इस लेटर पर एक्ट्रेस ऋचा चढ्ढा ने प्रतिक्रिया देते हुए लिखा- 'आपके इस स्टेटमेंट ने मुझे और कई अन्य के घाव भरने का काम किया है... हम इस दुख की घड़ी में आपके साथ खड़े हैं... और अब हम एक साथ मुस्कुराएंगे... जब हम खूबसूरत रात रानी की महक को महसूस करेंगे. मैं आपकी आभारी हूं सुतापा मैम'.वहीं सिर्फ ऋचा चढ्ढा ही नहीं कई अन्य सेलेब्रिटीज ने भी सुतापा के इस खत पर जवाब देते हुए उनकी हिम्मत को सलाम किया है.वहीं इरफान खान के कई फैंस सुतापा के इस खत को पढ़कर इमोशनल भी नजर आए. सभी ने उनसे ये भी कहा है कि वो अकेली नहीं हैं बल्कि इरफान के करोड़ों फैंस उनके साथ खड़े हैं.खास बात ये भी है कि सुतापा ने ये इमोशनल खत इरफान खान के ऑफिशियल ट्विटर एकाउंट से शेयर किया है. इस पर भी लोग काफी इमोशनल नजर आए.सुतापा ने इस खत में इरफान से जुड़ी कई यादगार बातें शेयर की थीं और बेहद इमोशनल लाइन्स के साथ खत को खत्म किया था. जो कुछ इस तरह थीं- 'आंसू बहेंगे जब हम रात की रानी को लगाएंगे, ये उनका पसंदीदा था. उस जगह पर जहां पर उन्हें जीवन यात्रा के बाद रखा गया है. समय लगेगा लेकिन ये खिलेगा और इसकी खुशबू उस सभी को छुएगी जिन्हें मैं फैंस वहीं एक परिवार कहूंगी'.ये भी पढ़ें- ऋषि कपूर और बेटे रणबीर कपूर के बीच ऐसे थे रिश्ते, खुद किया था खुलासा