'हवा में उड़ती जाए...' जैकलीन हुईं Oops मोमेंट का शिकार, तेज हवा ने बढ़ाई परेशानी, ड्रेस संभालना हुआ मुश्किल

मुंबईः बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस (Jacqueline Fernandez Oops Moment) बीते लंबे समय से अलग-अलग वजहों से चर्चा में बनी रहीं. खासकर महाठग सुकेश चंद्रशेखर के साथ उनकी नजदीकियों ने खूब सुर्खियां बटोरी. वह कुछ फिल्मों में भी दिखाई दीं, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई. जैकलीन फर्नांडिस इंडस्ट्री की फेमस स्टार्स में से हैं. इस बीच जैकलीन फर्नांडिस का एकवीडियो सामने आया है, जो तेजी से वायरल (Jacqueline Fernandez Viral Video) हो रहा है. इस वीडियो में जैकलीन फर्नांडिस के साथ कुछ ऐसा हो गया कि अभिनेत्री के फैंस भी निराश हो गए.

दरअसल, एक्ट्रेस हाल ही में एक इवेंट में शामिल होने पहुंची थीं, जहां वह ऊप्स मोमेंट का शिकार होती दिखीं. उनके ऊप्स मोमेंट का शिकार होने की वजह जैकलीन की ड्रेस बनी है. जैकलीन फर्नांडिस के इस वीडियो को देखने के बाद फैंस ने भी अपने रिएक्शन देने शुरू कर दिए हैं. बी-टाउन की सुपरस्टार्स में शामिल जैकलीन इस वीडियो को लेकर सुर्खियों में आ गई हैं.

जैकलीन इस वीडियो में ब्लैक और ब्लू कलर की स्टाइलिश ड्रेस में नजर आ रही हैं. लेकिन, यहां तेज हवा के चलते उर्फी की ड्रेस उड़ने लगती है. ड्रेस के उड़ने पर जैकलीन काफी अनकंफर्टेबल हो जाती हैं और अपनी ड्रेस संभालने लगती हैं. लेकिन, हवा इतनी तेज होती है कि वह चाहकर भी अपनी ड्रेस नहीं संभाल पातीं और इसी वजह से वह ऊप्स मोमेंट का शिकार हो जाती हैं. सोशल मीडिया पर जैकलीन का यह वीडियो वायरल हो रहा है, जिस पर अभिनेत्री के फैंस ने भी रिएक्शन दिया है.

Jacqueline Fernandez supports a cause close to her heart at the Taj Lands End walk event! pic.twitter.com/Swr9hlYbk8

— Tellyinsta (@Tellyinsta) April 8, 2023