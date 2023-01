'अवतार 2' ने रचा इतिहास, बनी दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली चौथी फिल्म, टॉप 3 में शामिल ये फिल्में

नई दिल्ली: Avatar The Way Of Water: हॉलीवुड फिल्म ‘अवतार द वे ऑफ वाटर’ की कमाई की रफ्तार अब तक जारी है. फिल्म दुनियाभर में अपना डंका बजा रही है. फिल्म की रिलीज के तकरीबन 40 दिन के बाद भी ‘अवतार 2’ अब भी सिनेमाघरों तहलका मचा रही है. फिल्म का दबदबा अब भी जारी है. जेम्स कैमरून (James Cameron) की फिल्म ‘अवतार: द वे ऑफ वॉटर’ का कलेक्शन हर दिन बढ़ रहा है. खबरों की मानें तो ये फिल्म दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप 4 फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो चुकी है.

जेम्स कैमरून ने फिल्म ‘अवतार द वे ऑफ वाटर’ से इतिहास रच दिया है. हॉलीवुड डायरेक्टर वक्त से आगे की तकनीक और सोच के साथ फिल्म बनाने का हुनर रखते हैं. फिर चाहे वह टाइटैनिक हो या टर्मिनेटर जेम्स की हर फिल्म को दर्शकों ने हमेशा दिल से पसंद किया है. यहां एक बड़ी बात ये है कि अब ये फिल्म दुनिया की सबसे अधिक कमाई करने वाली चौथी फिल्म बन चुकी है. आज हम आपको इस रिपोर्ट में बता रहे कि अवतार 2 का वर्ल्डवाइड कलेक्शन और साथ ही उन तीन फिल्मों के बारे में जो टॉप 3 पर काबिज है.

नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पत्नी ने अपनी सास पर लगाए गंभीर आरोप, बोलीं- ‘घर में किया कैद, किचन में…’

जारी है ‘अवतार 2’ का दबदबा

वैराइटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक अवतार: द वे ऑफ वॉटर 2.075 बिलियन यूएस डॉलर की कमाई कर दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली चौथी फिल्म बन गई है. इससे पहले ये रिकॉर्ड ‘स्टार वार्स एपिसोड VII – द फोर्स अवेकेंस’ ने कायम किया था, जिसकी कमाई 2.064 बिलियन यूएस डॉलर थी. ये फिल्म 2015 में रिलीज हुई थी।. सबसे खास और बड़ी बात तो ये है कि ‘अवतार 2’ की कमाई की रफ्तार अब भी जारी है. ऐसे में ये उम्मीद लगाना गलत नहीं होगा कि फिल्म रैंकिंग में अपना ग्राफ और भी ऊपर की ओर बढ़ा सकती है.

सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तीन फिल्में

वैराइटी की रिपोर्ट की मानें तो, वर्ल्डवाइड सबसे अधिक बिजनेस करने वाली टॉप तीन फिल्में- ‘अवतार’ (2.92 बिलियन यूएस डॉलर), ‘एवेंजर्स: एंडगेम’ (2.79 बिलियन यूएस डॉलर) और ‘टाइटैनिक’ (2.19 बिलियन यूएस डॉलर) हैं. वहीं चौथे स्थान पर अब ‘अवतार: द वे ऑफ वॉटर’ (2.075 बिलियन यूएस डॉलर ) और पांचवे नंबर पर ‘स्टार वार्स एपिसोड VII – द फोर्स अवेकेंस'(2.064 बिलियन यूएस डॉलर) है.

Tags: Hollywood movies, James cameron