'जवान' की एडवांस बुकिंग देखते ही बदले एक्टर के सुर, पहले बताया ‘बकवास’, अब फिल्म को बता रहा ‘मास्टरपीस’

नई दिल्ली. शाहरुख खान और नयनतारा की मच अवेटेड फिल्म ‘जवान’ कल देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है. ‘जवान’ का ट्रेलर सामने आने के बाद से ही इस फिल्म का क्रेज ऑडियंस के सिर चढ़कर बोल रहा है. किंग खान की इस फिल्म की एडवांस बुकिंग को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि ये पहली पैन इंडिया हिट फिल्म बन सकती है और शाहरुख अपनी ही फिल्म ‘पठान’ की ताबड़तोड़ कमाई के भी सारे रिकॉर्ड्स तोड़ सकते हैं.

फिल्म को लेकर दर्शकों के उत्साह का अंदाजा फिल्म की एडवांस टिकट बुकिंग से ही लगाया जा रहा है और इन सब के बीच अब बॉलीवुड के एक विवादित एक्टर और डायरेक्टर ने फिल्म को लेकर दी अपनी राय पर यू-टर्न मार लिया है. कमाल खान ने ट्विटर पर ‘जवान’ को लेकर अपनी राय रखते हुए इस फिल्म को बकवास और साउथ इंडियन मसाला फिल्म बताया था.

कमाल खान अपने ट्वीट में लिखते हैं, “ मुझे सेंसर बोर्ड के सदस्य के हवाले से मिली खबर के मुताबिक ‘जवान’ एक बिना मतलब के बकवास फिल्म है. ये बस एक टोटल साउथ इंडियन मसाला फिल्म है”. अब कुछ ही घंटों के अंदर इस एक्टर के सुर बदले-बदले से लग रहे हैं.

I got reports from censor board members and according to them film #Jawaan is very bad. It’s illogical, irrelevant and full torture of 3hours. It’s South Indian Masala film. But I can’t say anything with guarantee without watching the film. So please wait for my review tomorrow.

बदले सुर-

कुछ घंटों बाद ही अब कमाल खान ने एक और ट्वीट करते हुए शाहरुख खान और नयनतारा की इस फिल्म को ‘मास्टरपीस’ बता डाला है. वह लिखते हैं, “ मुझे एक बॉलीवुड के दोस्त ने फोन करके बताया कि ‘जवान’ एक मास्टरपीस है. इसके बाद मैं अब काफी कंफ्यूज हूं कि किसपर भरोसा करूं?”.

Just now, a Bollywood Wala friend called me who has watched film, and according to him #Jawan is a masterpiece. It’s technically brilliant and full of entertainment. So now I am really confused because I’m not sure, whom I should believe?

— KRK (@kamaalrkhan) September 6, 2023