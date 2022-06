Jawan Teaser: शाहरुख खान का first Look रिवील, फैंस बोले, 'किंग खान से यही उम्मीद थी'

शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के फैंस के लिए एक अच्छी खबर है, पिछले लंबे वक्त से फैंस शाहरुख की नई फिल्म, उसके नाम और लुक को लेकर इंतजार कर रहे थे. आज वो इंतजार किंग खान ने खत्म करके फैंस को एक बड़ा सरप्राइज दिया है. निर्देशक एटली के साथ शाहरुख (Shah Rukh Khan collaboration with Atlee) जिस फिल्म में नजर आने वाले हैं, उसका नाम और फिल्म में उनका फर्स्ट लुक रिवील (Jawan Teaser and Shah Rukh Khan First Look) कर दिया है, जिसके देख फैंस अब फिल्म के देखने के लिए एक्साइटेड हो रहे हैं.

फिल्ममेकर एटली (Atlee) संग शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के पहले कोलेबोरेशन को लेकर बड़ी अनाउसमेंट के साथ फिल्म के नाम के साथ किंग खान का फर्स्ट लुक और टीजर आउट (Jawan Teaser and Shah Rukh First Look) कर दिया गया है. फिल्म का नाम ‘जवान’ (Jawan) है, जिसमें शाहरुख खतरनाक लुक में नजर आ रहे हैं.

एक्शन पैक्ड मूवी है ‘जवान’

‘जवान’ के टीजर को देख फैंस अंदाजा लगा रहे हैं कि किंग खान का फिल्म एक्शन अवतार में नजर आएंगे. 1.30 सेकेंड के टीजर में होगा. उनके पूरे चेहरे, सिर और हाथ पर पट्टी बंधी है. एक्शन पैक्ड मूवी ‘जवान’, अगले साल यानी 2023 में 2 जून को रिलीज होने वाली है.

हिंदी के साथ 4 अन्य भाषाओं में रिलीज होगी फिल्म

टीजर देख आपको अंदाजा हो गया होगा जवान पैन इंडिया फिल्म है. इसके डायरेक्टर और हीरोइन साउथ से ही हैं. फिल्म ‘जवान’ को हिंदी के साथ-साथ तमिल, तेलुगू, मलयालम और कन्नड़ भाषा में भी रिलीज होगी. फिल्म को गौरी खान प्रोड्यूस कर रही हैं.

टीजर देख फैंस हुए फिदा

टीजर को देख किंग खान के फैंस फिल्म के लिए काफी एक्साइटेड हो रहे हैं. यूट्यूब पर रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने टीजर को शेयर किया है, जिसमें ताबड़तोड़ कॉमेंट फैंस कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- किंग खान से यहीं तो उम्मीद थी. एक अन्य ने लिखा- धांसू कमबैक, एक अन्य ने लिखा- बस अब फिल्म के रिलीज होने का इंतजार है. हमेशा से अपनी लवर बॉय और रोमांटिक हीरो इमेज में चार्म लूटने वाले शाहरुख के इस अवतार को भी फैंस पसंद कर रहे हैं. टीजर लोगों को काफी पसंद आ रहा है.

डबल रोल में किंग खान!

इस फिल्म में शाहरुख के साउथ की एक्ट्रेस नयनतारा नजर आएंगी. दोनों पहली साथ साख में स्क्रीन शेयर करेंगे. ‘जवान’ में सान्या मल्होत्रा की भी अहम भूमिका है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म में शाहरुख डबल रोल करने वाले हैं. शाहरुख का पहला किरदार एक रॉ ऑफिसर है, जो एक पिता है और उसका बेटा गैंगस्टर है. बेटे के किरदार में भी किंग खान नजर आएंगे.

