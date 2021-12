Jersey First Song Released: शाहिद कपूर की 'जर्सी' का गाना 'मेहरम' हुआ रिलीज, फैंस बोले- 'ब्लॉकबस्टर...'

Jersey First Song Released: शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) के फैंस उनकी अगली फिल्म ‘जर्सी’ (Jersey) की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो इस साल के अंत में रिलीज हो रही है. उन्होंने फिल्म में एक क्रिकेटर का रोल निभाया है. फिल्म का ट्रेलर फैंस को काफी पसंद आया है. फिल्म में शाहिद के अलावा उनके पिता पंकज कपूर और एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर खास रोल निभा रही हैं. अब फिल्म का पहला गाना ‘मेहरम’ (Song Mehram) रिलीज हो गया है.

शाहिद कपूर ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट से गाने ‘मेहरम’ के रिलीज का ऐलान किया है. एक्टर ने अपने ट्विटर अकाउंट से सॉन्ग का यूट्यूब लिंक शेयर करते हुए ट्वीट किया है, ‘मेहरम…दिलासा देने वाला प्यारा गाना है जो हमारी फिल्म की जान है. उम्मीद है कि आप इसमें इमोशंस की गहराई को महसूस कर पाएंगे. ‘जर्सी’ का पहला गाना रिलीज हो गया है. फिल्म 31 दिसंबर 2021 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी.’

#Mehram… the loving comforter. The heart of our film. Hope you feel the depth of its emotion. Presenting our first song from #Jersey. Releasing in theatres on 31st December 2021.https://t.co/VmSkzHw0M3

— Shahid Kapoor (@shahidkapoor) December 2, 2021