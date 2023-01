Pathaan के मेकर्स ने जॉन अब्राहम को दिया धोखा! इस एक्टर ने किया दावा- 'फाइनल कट के बाद...'

मुंबईः शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की अपकमिंग फिल्म पठान (Pathaan) इन दिनों हर तरफ चर्चा में है. फिल्म 25 जनवरी को रिलीज होनी है और फिल्म का ट्रेलर पहले ही रिलीज हो चुका है, जो हर तरफ तहलका मचा रहा है. 10 जनवरी को ‘पठान’ का ट्रेलर (Pathaan Trailer) जारी किया गया था, जिसके व्यूज से साफ होता है कि दर्शक बेसब्री से किंग खान की फिल्म का इंतजार कर रहे हैं. फिल्म में शाहरुख के अलावा दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) और जॉन अब्राहम (John Abraham) भी लीड रोल में हैं. ट्रेलर से जाहिर होता है कि फिल्म में शाहरुख और जॉन की जबरदस्त टक्कर होने वाली है. पठान में जॉन अब्राहम विलेन के किरदार में हैं. लेकिन, जॉन के किरदार को लेकर अब एक एक्टर ने अजीबो-गरीब दावा किया है.

ये एक्टर हैं कॉन्ट्रोवर्सी किंग कमाल आर खान उर्फ केआरके, जो अक्सर किसी ना किसी स्टार को निशाने पर लेते रहते हैं. इस बार उनके निशाने पर जॉन अब्राहम हैं. कमाल आर खान ने पठान में जॉन अब्राहम के किरदार पर सवाल खड़े किए हैं और दावा किया है कि पठान के मेकर्स ने जॉन के साथ धोखा किया है. जी हां, खुद को फिल्म क्रिटीक बताने वाले बॉलीवुड एक्टर ने एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने जॉन और पठान को लेकर काफी कुछ लिखा है.

अपने ट्वीट में केआरके ने लिखा- ‘और जॉन ने ऐसे अपनी ही फिल्म पठान बर्बाद कर ली. मैंने उन्हें फोन किया और इसके बारे में पूछा, और वह फिल्म का फाइनल कट देखकर बहुत परेशान हैं. निर्देशक ने शूटिंग शुरू करने से पहले उन्हें एक अलग कहानी सुनाई थी और फाइनल कट के बाद ये कुछ और ही निकली.’

This is how John destroyed his own film #Pathaan! I called and asked him about it, and he is very very upset after watching Final Cut of the film. Director narrated him a different story before starting shoot. pic.twitter.com/7TF1e6H3Tt

— KRK (@kamaalrkhan) January 12, 2023