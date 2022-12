'पठान विवाद' के बीच जॉन अब्राहम को आया गुस्सा, WWE स्टार के साथ किया एक्शन, साउथ स्टार कार्थी का भी सपोर्ट

मुंबई. फिल्म ‘पठान’ (Pathaan) को लेकर इन दिनों विवाद गहराया हुआ है.​ फिल्म के कलाकार शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण चर्चा का विषय बने हुए हैं. इस बीच अब फिल्म में अहम किरदार निभा रहे जॉन अब्राहम (John Abraham) का भी गुस्सा फूटा है. जॉन ने WWE स्टार ड्रू मैकइंटायर (WWE wrestler Drew McIntyre) के साथ मिलकर जमकर मारपीट की है और बुरे लोगों को धूल चटाई है. उनके साथ ऐसा ही कुछ साउथ स्टार कार्थी (Karthi) भी कर रहे हैं. इससे पहले कि आप अपने दिमाग के घोड़े ​दौड़ाएं, बता दें कि यह सब एक कैम्पेन के तहत हो रहा है, इसका ‘पठान विवाद’ से कोई लेना देना नहीं है. आइए, डिटेल में बात करते हैं…

WWE इंडिया (WWE India), सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क ने अपना नया कैम्पेन ‘WWE 100 प्रतिशत शुद्ध स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट’ शुरू किया है. इसी कैम्पेन के तहत WWE रेसलर ड्रू मैकइंटायर को लिया गया है. साथ ही भारतीय सितारे जॉन अब्राहम और कार्थी को भी इससे जोड़ा गया है. इस कैम्पेन के हिन्दी वर्जन में मैकइंटार के साथ जॉन अब्राहम हैं और तमिल तेलुगु वर्जन में कार्थी हैं.

गुंडों की कर रहे पिटाई

भले ही ‘पठान’ को लेकर विवाद चल रहा हो लेकिन अब तक इस पूरे मामले में जॉन ने अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. वे अपने आगामी प्रोजेक्ट्स पर ध्यान दे रहे हैं. जॉन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर की है. इसमें वे WWE स्टार ड्रू मैकइंटायर के साथ बैंक लूटने आए गुंडो को रेसलिंग स्टाइल में मारते दिख रहे हैं. दोनों का यह अंदाज उनके फैंस को काफी भा रहा है.

Ready to take your #WWE Action up a notch 🔥

Catch 100% Pure Sports Entertainment LIVE, every week, only on the #SonySportsNetwork 📺@WWE

@WWEIndia@Karthi_Offl#WWEIndia #RAW #NXT #Smackdown pic.twitter.com/Lzoe8t7WaP

— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) December 14, 2022