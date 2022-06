Jug jug Jeeyo Box Office Day 5 Collection: ‘जुग जुग जियो’ ने 5 दिन में कमाए करीब 50 करोड़, करण जौहर खुश

Jug Jug Jeeyo Box Office Day 5 collection : वरुण धवन (Varun Dhawan) कियारा आडवाणी (Kiara Advani), नीतू कपूर, अनिल कपूर और मनीष पॉल स्टारर फिल्म ‘जुग जुग जियो’ (Jug Jugg Jeeyo) के लिए अच्छी खबर है कि फिल्म को दर्शकों का प्यार मिल रहा है. हिंदी फिल्ममेकर्स के लिए थोड़ी राहत भरी खबर ‘भूल भुलैया 2’ के बाद ‘जुग जुग जियो’ से मिल रही है. वीकेंड में शानदार कलेक्शन करने के साथ ही फिल्म ने पांच दिन में करीब 50 करोड़ की कमाई कर ली है. इसकी जानकारी खुद करण जौहर ने दी है.

राज मेहता के निर्देशन में बनी फैमिली एंटरटेनिंग फिल्म ‘जुग जुग जियो’ जहां वीकेंड में शानदार कलेक्शन के साथ ही साल 2022 में रिलीज होने वाली टॉप 5 फिल्मों में शामिल हो गई है. 24 जून को रिलीज हुई फिल्म ने पहले ही दिन 9.28 करोड़ की कमाई कर ली थी. वहीं पांचवें दिन फिल्म का कुल कलेक्शन 50 करोड़ रुपए के आंकड़े को छू रहा है.

‘जुग जुग जियो’ बनी हुई है स्थिर

‘जुग जुग जियो’ ने शनिवार और रविवार को शानदार कमाई की थी. रिलीज के पहले 3 दिनों के कलेक्शन के हिसाब से फिल्म ने इस साल की टॉप 5 फिल्मों में जगह बना ली. ओपनिंग वीकेंड में 36.93 करोड़ का कारोबार करने वाली ‘जुग जुग जियो’ ने मंडे को फिल्म 4.82 करोड़ का कलेक्शन किया और मंगलवार को 4.52 करोड़ की कमाई की. वहीं फिल्म ने शनिवार को 12.55 करोड़ और संडे को 15.10 करोड़ का कलेक्शन किया था. करण जौहर ने कहा है कि ‘फिल्म मजबूत और स्थिर बनी हुई है’.

Strong and steady – your love is sailing us through with flying colours!♥️ #JugJuggJeeyo is running successfully in cinemas near you, grab your family and experience this entertainer of the season!!! pic.twitter.com/doxdi34x3i

— Karan Johar (@karanjohar) June 29, 2022