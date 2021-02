अनुष्का शर्मा की हमशक्ल जूलिया माइकल ने 'Vamika' की फोटो पर लुटाया प्यार, कमेंट पर हुई Likes की बौछार

(फोटो साभारः Instagram @anushkasharma)

बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रोड्यूसर अनुष्का शर्मा ( Anushka Sharma ) ने अपनी बेटी वमिका (Vamika ) और पति विराट कोहली (Virat Kohali ) के साथ सोशल मीडिया पर पहली बार एक फोटो पोस्ट की है. इस फोटो के पोस्ट करते ही फैन्स ने दुआओं की बौछार कर दी. कई सेलिब्रिटीज ने भी इस फोटो पर कमेंट किया. इसी कड़ी में अनुष्का शर्मा की हमशक्ल अमेरिकन सिंगर जूलिया माइकल (Julia Michael) ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है. जूलिया ने इस पोस्ट पर सिर्फ ‘बधाई’ लिखा लेकिन जूलिया के इस कमेंट को 2 हजार से अधिक लोगों ने लाइक किया है. इससे पहले पिछले साल अगस्त में जब अनुष्का शर्मा ने अपनी प्रेगनेंसी के दौरान एक फोटो सोशल मीडिया पर शेयर किया था तब भी जूलिया ने उन्हें बधाई दी थी.2019 में अनुष्का शर्मा और जूलिया की एक तस्वीर इंटरनेट पर वायरल हुई थी. जिसमें दोनों की फोटो में काफी हद तक समानता दिख रही थी. इस तस्वीर के वायरल के होने के बाद जूलिया ने अनुष्का के साथ अपनी फोटो लगाते हुए ट्वीट कर लिखा था कि’ हम लोग जुड़वा दिख रहे’. जिसके जवाब में अनुष्का ने लिखा ‘OMG YES !! मैं पूरी जिंदगी आपको और अपनी जैसी दिखने वाली 5 और हमशक्लों को ढूंढ रही थी’. इसके बाद से ही अनुष्का और जूलिया इंस्टाग्राम पर एक दूसरे को फॉलो और पोस्ट पर कमेंट भी करती हैं.ग्रैमी अवॉर्ड के लिए नॉमिनेटेड अमेरिकन सिंगर जूलिया माइकल अपने गाने ‘इफ द वर्ल्ड वाज़ एंडिंग’ (If the World Was Ending) की वजह से न सिर्फ अमेरिका बल्कि भारत में भी काफी लोकप्रिय हैं. जूलिया सिर्फ गाती ही नहीं है बल्कि गाना भी लिखती हैं. वो सेलेना गोमेज़, ब्रिटनी स्पीयर के साथ काम कर चुकी हैं. जूलिया का पहला सोलो म्यूजिक ‘इश्यू’ (Issues) 2017 में रिलीज हुआ था. इनका गाया ‘आई मिस यू’ (I Miss You) भी काफी पसंद किया जाता है. जस्टिन बीबर के लिए भी जूलिया ने गाना लिखा है.11 जनवरी को अनुष्का शर्मा और विराट कोहली माता पिता बने हैं. विराट ने इस खुशशबरी को इंस्टाग्राम पर साझा करते हुए लिखा था कि ’आज दोपहर हमारे घर एक बच्ची आई, ये बताते हुए मुझे बहुत ही खुशी और रोमांच का अनुभव हो रहा है, हम आपके प्यार और प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद देते हैं. अनुष्का और बच्ची दोनों ही स्वस्थ हैं. हम अपने जीवन का नया अध्याय शुरु कर रहे हैं ,मुझे उम्मीद है कि आप लोग हमारी प्राइवेसी का ध्यान रखेंगे ,प्यार, विराट’.