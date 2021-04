कबीर बेदी की ऑटोबायोग्राफी... परवीन बाबी से प्यार से लेकर प्रोतिमा से ओपन मैरिज तक का जिक्र

कबीर बेदी की बायोग्राफी

कबीर बेदी (Kabir Bedi ) ने अपनी अपकमिंग ऑटोबायोग्राफी में एक्स वाइफ प्रोतिमा गुप्ता (Protima Gupta) से शादी और परवीन बाबी (Parveen Babi) से रिलेशनशिप के बारे में खुलकर लिखा है. News18Hindi

Last Updated: April 12, 2021, 1:30 PM IST Share this:









मुंबई : बॉलीवुड एक्टर कबीर बेदी (Kabir Bedi ) की गिनती अपने समय के शानदार एक्टर में होती है. कबीर बेदी अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ ही पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहें. कबीर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी 'स्टोरीज आई मस्ट टेल: द इमोशनल जर्नी ऑफ द एक्टर' (Stories I Must Tell : The Emotinal of an Actor ) में अपने पर्सनल लाइफ के बारे में भी खुलकर लिखा है.



कबीर बेदी की इस किताब के एक सेगमेंट में उनकी ओडिशी डांसर पत्नी प्रोतिमा बेदी से असफल वैवाहिक जीवन को लेकर लिखा गया है. कबीर बेदी ने लिखा ‘हमारी ओपन मैरिज शुरू-शुरू में एक अच्छा आइडिया लगा, मगर बाद में मुझे इससे बेचैनी होने लगी थी. हमारे बीच की नजदीकियां बिल्कुल खत्म हो गई थीं. जिस प्यार और परवाह की मुझे जरूरत थी वह बिल्कुल नहीं था और मैं खुद को अकेला महसूस करता था. इस खालीपन को परवीन बाबी ने भर दिया. परवीन बेहद खूबसूरत,गोरी,बड़ी-बड़ी आंखों और लंबे बालों वाली एक्ट्रेस थीं. जब मैं परवीन से मिला,उस वक्त तक मैं परवीन को केवल डैनी की गर्लफ्रेंड के रुप में जानता था. डैनी एक बेहद गुडलुकिंग एक्टर थे जो मुझसे 2 साल छोटे और परवीन से एक साल बड़े थे. कुछ ही समय में डैनी बॉलीवुड के सफल विलेन्स में से एक बन गए और कई फिल्मफेयर अवॉर्ड्स के लिए नॉमिनेट हुए. परवीन भी सफल हो रही थीं और दोनों 4 साल साथ रहे. परवीन खुलेआम डैनी के साथ रहती,सिगरेट पीतीं और जींस पहनती थीं जिससे इंडिया में उनकी एक बोहेमियन इमेज बन गई. लेकिन वास्तव में वह एक कंजर्वेटिव गुजराती लड़की थीं. जब पूरा जुहू गैंग ओशो की शरण में जाकर 'फ्री सेक्स' की बात करता था तो परवीन इसके उलट सेक्स में वफादारी चाहती थीं. यही वजह थी जिससे मुझे परवीन से प्यार हो गया.



कबीर ने आगे लिखा है कि जब उन्होंने प्रोतिमा को परवीन से रिलेशनशिप के बारे में बाताया तो क्या रिएक्शन रहा. कबीर लिखते हैं 'जब घर पर प्रोतिमा पहुंची तो मैंने उन्हें बताया कि मैं रात में परवीन के पास जा रहा हूं. मेरी बात सुनकर प्रोतिमा ने कहा कि वह अभी आई हैं तो कम से कम उस रात में मैं उनके साथ रहूं,लेकिन मैंने मना करते हुए कहा कि आज रात ही नहीं बल्कि हर रात परवीन के साथ ही रहना चाहता हूं. इसके बाद प्रोतिमा बेड पर बैठ गई और रोने लगीं. प्रोतिमा ने उन्हें अकेला छोड़ देने और मुझसे वहां से जाने के लिए कहा. इस तरह हमारी ओपन मैरिज खत्म हो गई’.