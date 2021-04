कबीर बेदी का छलका दर्द, बोले- 'बॉलीवुड ने कभी मुझे वैसे रोल नहीं दिए, जिनमें मैं माहिर था'

(फोटो साभारः Instagram/ikabirbedi)

हाल में बॉलीवुड एक्टर कबीर बेदी (Kabir Bedi) ने खुलकर अपने फिल्मी सफर पर बात की. उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि बॉलीवुड ने उन्हें कभी भी उस तरह की भूमिकाओं की पेशकश नहीं की, जिसमें वे माहिर थे. बेदी ने 65 से अधिक हिन्दी फिल्मों में अभिनय किया है. वे 'अशांति' (Ashanti) में ब्रिटिश फिल्मों के आइकन माइकल केन (Michael Caine) और 'थीफ ऑफ बगदाद' (Thief of Baghdad) में रोडी मैकडॉवेल (Roddy McDowell) के साथ अभिनय कर चुके हैं.उन्होंने इटैलियन फिल्म 'द ब्लैक पाइरेट' (The Black Pirate) (इल कोसरो नीरो) में नायक की भूमिका निभाई थी. अमेरिकन टेलीविजन पर, वे हाइलैंडर, मर्डर शी व्रॉट, मैग्नम पी.आई., और डाइनेस्टी जैसी लोकप्रिय सीरी में अभिनय कर चुके हैं और 'ऑक्टोपसी' (Octopussy) के कातिल को भूल पाना मुश्किल है.एक्टर ने अपनी किताब 'स्टोरीज ई मस्ट टेलः दि इमोशनल लाइफ ऑफ एन एक्टर' (Stories I Must Tell: The Emotional Life Of An Actor) के मौके पर कहा, 'मुझे हमेशा लगता है कि बॉलीवुड ने कभी भी मुझे ऐसी भूमिकाएं नहीं दीं, जिनमें मैं माहिर हूं. मैं अभी भी कुछ बेहतरीन काम कर सकता हूं. मैं इसके लिए बॉलीवुड की ओर देखता हूं, पर विदेश में मेरा काम जारी है. इस पुस्तक ने मेरे लिए लेखन का नए आयाम खोल दिया है, क्योंकि मैं इस पुस्तक को 10 सालों तक लिखना चाहता था.'वे आगे कहते हैं, 'मुझे अभी भी लगता है कि मैंने हॉलीवुड में कई साल बिताए हैं और मुझे लगता है कि हॉलीवुड में अभी भी कुछ और चीजें करने के लिए है. मुझे याद है कि 'द बोल्ड एंड द ब्यूटीफुल' और 'जेम्स बॉन्ड' (ऑक्टोपसी) ने मुझे दुनिया भर में मशहूर कर दिया था.'बेदी ने वर्चुअल ईवेंट के जरिए अपनी किताब से कई मजेदार किस्से भी शेयर किए. इसमें सबसे खास यादें वे थीं, जब वे 'द बीटल्स' का इंटरव्यू ले रहे थे. उन्होंने आकाशवाणी से थियेटर की ओर रुख किया, फिर वहां से सीधा सिनेमा की दुनिया में चले आए. कबीर को उनकी पुस्तक के लिए बधाई देते हुए सलमान ने कहा, 'एक स्टार और इंसान के रूप में आपका व्यक्तित्व साफ है, इसलिए इस किताब से जो कुछ भी बाहर आएगा, वह सीधे आपके दिल और आत्मा से होगा. इसे पढ़ना काफी अच्छा एहसास करा रहा है और मैं चाहता हूं कि बहुत से लोग आपके के अनुभवों से सीखें.'