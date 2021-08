काजोल एक्टिंग छोड़ने का बना रही हैं प्लान! बोलीं- '3 घंटे की मूवी नहीं देख सकती'

मुंबई: दुनिया महामारी के बीच अपने काम को आगे बढ़ाने का विकल्प ढूंढ रही है, तो वहीं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी दर्शकों का मनोरंजन सुनिश्चित करने के लिए नए तरीकों को अपना रही है. इस बार वूट ओरिजिनल ‘फीट अप विद द स्टार्स 3’ (Feet Up With The Stars 3) मालिनी अग्रवाल (Malini Agarwal) द्वारा होस्ट किया जा रहा है. यह शो महामारी के दौरान यह सुनिश्चित कर रहा है कि दर्शकों को अपने पसंदीदा सेलिब्रिटी के लाइफ की कुछ झलकियां मिलती रहे और उन्हें करीब और व्यक्तिगत रूप से जानने का मौका मिले.

इस हफ्ते शो में बॉलीवुड की जानी-मानी एक्ट्रेस काजोल (Kajol) ने हिस्सा लिया. काजोल अपने बबली अंदाज के वजह से जहां भी जाती हैं छा जाती हैं. इस शो में भी ऐसा ही हुआ. यह एपिसोड 20 अगस्त को वूट (Voot) पर स्ट्रीम होगा. होस्ट मालिनी से बातचीत में काजोल ने अपने और अपने परिवार के बारे में कई दिलचस्प बातें बताईं. मालिनी से बातचीत के दौरान काजोल ने कहा, “मुझे किताबे बहुत पसंद हैं और मैं अपने कॉफी के साथ दिन में कम से कम 2-3 घंटे किताब पढ़ सकती हूं क्योंकि मुझे ये अच्छा लगता है. मुझे लगता है की मैं अभी फिल्म नहीं देख सकती हूं. मेरे पास इतना धैर्य नहीं है कि मैं 3 घंटे की फिल्म देख सकूं. हां, मैं थिएटर जा सकता हूं और फिल्म देख सकताी हूं.”

बातचीत को आगे बढ़ते हुए काजोल (Kajol) ने कई बातों का खुलासा किया जैसे कि वह अब एक्टिंग करने के अलावा फिल्में बनाना पसंद करती हैं, वह फूडी हैं, उन्हें पीनट बटर काफी पसंद है. एक्ट्रेस के फनी अंदाज से तो हम सब लोग वाकिफ हैं, वह कहती हैं कि उन्हें अपना खुद का इंस्टाग्राम पेज बड़ा फनी लगता है. उन्होंने कहा, ‘मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर सिर्फ मुझे ही समझ आता है, 90 परसेंट मुझे लगता है कि मैं जो कह रही हूं उसे कोई नहीं समझता. मैं अपना खुद का इंस्टाग्राम पेज देखता हूं और मुझे यह बहुत फनी लगता है.”

आपको बता दे हाल ही में एक्ट्रेस अजय देवगन (Ajay Devgn) की फिल्म ‘भुज’ के प्रिमियर पर नजर आई थीं, जहां उनके साथ उनका पूरा परिवार मौजूद था. उस वक्त काजोल की बेटी न्यासा काफी खुश नजर आ रही थीं. उन्हें वहां मस्ती में डांस करते हुए भी देखा गया था.