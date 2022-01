सलमान खान को KRK ने बताया बड़ा भाई, बोले- 'मेरा हर ट्वीट उन्हीं के लिए नहीं होता'

मुंबईः फिल्म क्रिटिक्स और एक्टर कमाल आर खान (Kamal R Khan) किसी ना किसी वजह से उलझते रहते हैं. खासकर वह बॉलीवुड के ‘दबंग’ एक्टर सलमान खान (Salman Khan) पर अक्सर ही सोशल मीडिया के जरिए निशाना बनाते रहते हैं. सलमान खान के साथ उनका विवाद ठंडा नहीं होता कि वह दोबारा कुछ ऐसा कर देते हैं, जिससे नया विवाद पनप उठता है. हाल ही में कमाल आर खान ने सिक्स पैक्स को लेकर एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने पूछा था कि बॉलीवुड में वह कौन सा अभिनेता है, जो नकली सिक्स पैक इस्तेमाल करता है. उनके ट्वीट से अंदाजा लगाया गया कि उनका इशारा सलमान खान की ओर है.

लेकिन, अब कमाल आर खान ने एक और ट्वीट किया है, जिसके जरिए उन्होंने सलमान खान को लेकर अपने कुछ और ही विचार जाहिर किए हैं. अपने इस ट्वीट में कमाल आर खान ने सलमान खान को लेकर कहा है कि वह उन्हें अपना बड़ा भाई मानते हैं. हालांकि, इससे पहले तक कभी सलमान खान की फिल्मों को लेकर तो कभी उनके लुक्स को लेकर सोशल मीडिया पर अभिनेता को लेकर कुछ ना कुछ जरूर लिखते रहते हैं.

सलमान खान के लिए किए अपने ट्वीट में कमाल आर खान लिखते हैं- ‘मैं मीडिया से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे सभी ट्वीट्स को सलमान खान से ना जोड़ा जाए. हमारे बीच कुछ गलतफहमियां जरूर हैं, लेकिन वो मेरे बड़े भाई के जैसे हैं. मैं उनका कोई दुश्मन नहीं हूं और ना ही उनसे नफरत करता हूं. मेरा हर ट्वीट सिर्फ उनके लिए नहीं होता. इंडस्ट्री में और भी कई एक्टर हैं, जिनके बारे में मैं ट्वीट करता हूं.’

इससे पहले कमाल आर खान ने नकली सिक्स पैक ऐब्ज का एक वीडियो शेयर किया था, जिसके साथ उन्होंने बिना नाम लिए ही सलमान खान की ओर इशारा किया था. वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा था- ‘क्या आप मुझे बता सकते हैं, कि बॉलीवुड में ये फेक सिक्स पैक ऐब्ज कौन इस्तेमाल करता है?’ इस वीडियो पर कमेंट करते हुए कई यूजर्स ने सलमान खान का नाम लिया था.

Can you tell me, which actor does use these fake Six packs in Bollywood? pic.twitter.com/hI0lZaDUZG

— KRK (@kamaalrkhan) January 13, 2022