KRK ने शेयर किया नकली सिक्स पैक ऐब्स का वीडियो, पूछा- बॉलीवुड में कौन इस्तेमाल करता है? मिला ये जवाब

केआरके (KRK) यानी कमाल राशिद खान (Kamaal Rashid Khan) अपनी विवादित टिप्पणियों के अलावा बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान से अक्सर पंगे लेते रहने के चलते भी सुर्खियों में रहते हैं. केआरके अक्सर सलमान खान (Salman Khan) के खिलाफ सोशल मीडिया (Social Media) पर पोस्ट शेयर करते रहते हैं. जिसे लेकर वह कई बार मुश्किलों में भी फंस चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी उनका यूं बॉलीवुड स्टार पर टिप्पणी करना बंद नहीं हुआ है. अब एक बार फिर केआरके ने एक पोस्ट शेयर करते हुए बिना नाम लिए ही सलमान खान पर निशाना साधने की कोशिश की है.

कमाल राशिद खान ने फेक यानी नकली सिक्स पैक ऐब्स का एक वीडियो शेयर किया है. वीडियो में एक शख्स को नकली ऐब्स को इस्तेमाल करते देखा जा सकता है. वीडियो शेयर करते हुए कमाल आर खान ने एक सवाल किया है. और वो सवाल है- ‘क्या आप मुझे बता सकते हैं, कि बॉलीवुड में ये फेक सिक्स पैक ऐब्ज कौन इस्तेमाल करता है?’ इसके साथ ही उन्होंने एक ज़ैनी फेस और एक बीमिंग फेस इमोजी भी बनाया है.

वीडियो शेयर करते हुए कमाल आर खान ने भले ही किसी का नाम नहीं लिखा है, लेकिन सबको साफ समझ आ रहा है कि उनका इशारा किस तरफ है. कई यूह भी कमेंट करते हुए कह रहे हैं कि कमाल राशिद खान का इशारा किसी और की तरफ नहीं बल्की सुपरस्टार सलमान खान की ओर है. केआरके के शेयर किये वीडियो पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा है, सलमान खान के सिक्स पैक्स VFX से एडिट होते हैं.

Can you tell me, which actor does use these fake Six packs in Bollywood? pic.twitter.com/hI0lZaDUZG

— KRK (@kamaalrkhan) January 13, 2022