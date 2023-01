‘पठान’ का ट्रेलर देख KRK शॉक्ड, बोले-‘ऐसी बकवास फिल्म कैसे कर सकते हैं SRK ’,शेयर किया सलमान खान का Video

मुंबई : शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की अपकमिंग फिल्म ‘पठान’ (Pathaan) के ट्रेलर को कमाल आर खान (Kamal R Khan) ने देख लिया है. ‘पठान’ के धांसू ट्रेलर में शाहरुख, जॉन अब्राहम और दीपिका पादुकोण के फाइटिंग अंदाज फैंस पसंद कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर ट्रेलर की जमकर तारीफ हो रही है, लेकिन केआरके ने शाहरुख पर निशाना साध दिया है. इससे पहले कमाल आर खान ने फिल्म के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद को भी आड़े हाथ लिया था. मजे की बात है कि शाहरुख की फिल्म के ट्रेलर पर बिना नाम लिए सलमान खान को भी जोड़ लिया है.

अपने अजीबो-गरीब रिव्यूज की वजह से फेमस फिल्म क्रिटिक कमाल आर खान ने ‘पठान’ का ट्रेलर रिलीज होने से पहले ही मोर्चा खोल रखा है. ट्रेलर देखने के बाद केआरके ने लिखा ‘पठान का ट्रेलर देखने के बाद मुझे अपनी लाइफ का सबसे बड़ा झटका लगा. मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि, ये क्या बकवास है ? SRK इतनी बकवास फिल्म कैसे कर सकते हैं ? जॉन की फिल्म ‘अटैक’ की स्टोरी भी यही थी जो एक डिजास्टर साबित हुई थी’. इसके साथ ही केआरके ने बिना नाम लिए सलमान खान को भी घसीट लिया.

After watching #PathaanTrailer I got shock of my life and I can say only this, what the fuck is this? How can #SRK does such a crap film? Story of #John film #ATTACK was also same which was a disaster. https://t.co/Nl0S37UbRw

— KRK (@kamaalrkhan) January 10, 2023